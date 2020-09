Políticos reciclados

La investigación de Sin Mordaza realizada en torno a la compra de helicópteros por parte de la provincia de Santa Fe durante la gestión socialista tuvo varias aristas. Una de ellas es que se conocieron los nombres de los políticos que estuvieron con Lifschitz y cómo "se reciclaron" cuando terminaron los mandatos.

No sería novedad para el ciudadano de a pie que pasen estas cosas pero no siempre se dan a conocer los nombres de los funcionarios que, cuando finalizan un mandato, quedan de alguna manera participando del ambiente político provincial. Tal es el caso de muchos nombres reconocidos del Socialismo que aparecen como asesores u ocupando cargos dentro del Estado, luego de finalizada la gobernación de Miguel Lifschitz en particular.

El trabajo periodístico de Sin Mordaza acerca de la controversial compra de helicópteros que realizara la provincia en gestiones socialistas y que le costaran una millonada a todos los santafesinos, puso sobre el tapete varias cuestiones que fueron abordadas en el programa de televisión y que puede verse en el canal de Youtube.

Llevarse a todos

En los últimos años en la provincia de Santa Fe hemos visto algo diferente: dos gobernadores -Bonfatti y Lisfchitz- pasaron de ser mandatarios a la Cámara de Diputados de la provincia.

En el caso del ex gobernador Miguel Lifschitz no solamente el 10 de diciembre de 2019 pasó a ser diputado provincial sino que también se desempeña actualmente como presidente de dicho cuerpo. Y, para llevar adelante su trabajo legislativo no se fue solo. Algo que también había pasado con Antonio Bonfatti, pero en menor medida.

Durante la investigación, y afinando nombres, no fue fácil llegar a estos datos, porque “se cuidan con mucho recelo”, indicó el periodista Darío Gómez. Aún así, Sin Mordaza pudo acceder solamente a una parte de los nombres de los funcionarios que hasta la finalización del mandato de Lifschitz estaban en el Ejecutivo provincial pero ahora forman parte de la Cámara de Diputados.

Lo que sí es cierto es que el exgobernador Miguel Lifschitz se llevó “casi todo el gabinete” a Diputados. Se trata de entre 70 y 80 personas que estaban en el Ejecutivo hasta diciembre de 2019 y ahora prestan servicio en la Cámara Baja provincial.

Algunos de ellos son legisladores, otros son asesores, incluso del propio Lifschitz y unos menos prestan asesoría a otros diputados. “Son nombres de mucha gente joven dentro del Frente Progresista y del Socialismo en particular”, dejó ver la investigación.

La lista

Dentro de la lista de nombres, Sin Mordaza dio a conocer los más reconocidos dentro del ambiente político, teniendo en cuenta que, como se dijo anteriormente, son casi 80 personas que ofician ahora como asesores.

La lista se compone por los nombres de los funcionarios y qué cargo ocupaban durante la gestión socialista que culminó en diciembre pasado en la provincia de Santa Fe. Y que actualmente se desempeñan como asesores de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.

Actuales diputados provinciales

Miguel Lifschitz (Gobernador)

Pablo Farías (Gobierno)

Fabián Bastía (EPE)

Claudia Balagué (Educación)

Maximiliano Pullaro (Seguridad)

José Garibay (Infraestructura)

Erica Hynes (Ciencia y Tecnología)

Actuales asesores de la Cámara

Ex ministro de Economía Gonzalo Saglione

Ex secretario de Hacienda, Pablo Gorban

Ex secretario de Finanzas, Pablo Olivares (coordinador general en el Senado)

Ex ministro de Trabajo Julio Genesini

Ex de Medio Ambiente, Jacinto “Cacho” Speranza

Ex ministra de Producción, Alicia Ciciliani

Ex ministra de Salud, Andrea Uboldi

Ex ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez.

Ex secretaria de Energía, Verónica Geese

Ex Fiscal de Estado, Pablo Saccone

Ex asesor de Gabinete Juan Carlos Zabalza

Ex titular de Vialidad provincial, Pablo Seghezzo

Ex Secretario de Municipios y Comunas, Carlos Torres

Ex secretario de Gobierno de Mónica Fein (Rosario), Gustavo Leone

Ex Secretario de Comunicación, Horacio Ríos

Ex director de Medios de la Municipalidad de Rosario, Martín Boix.

Ex secretario de Juventudes, Pablo Lamberto (hijo del actual Defensor del Pueblo)

Ex secretario Legal de Economía, Pablo Rangel

Ex secretario Legal y Técnico de Gobierno, Diego Echen

Ex subsecretario de Asuntos Legislativos, Fabián Peralta

Ex subsecretaria de Políticas de Género, Gabriela Sosa

Ex secretario privado de Lifschitz, Facundo De Michele

Ex secretario de Gestión Pública del Ministerio de Gobierno, Matías Figueroa Escauriza

Ex secretario de Control de Fuerzas de Seguridad, David René Reniero.

Este registro contiene algunos de los nombres que pasaron del Ejecutivo a la Cámara de Diputados pero evidentemente quedaron algunos nombres afuera. Algunos retomaron sus trabajos anteriores – dentro de la municipalidad de Rosario por ejemplo.