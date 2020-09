Bustos: Seguimos reforzando el sistema, pero nada alcanzará si no detenemos los contagios

Sobre esta situación, el referente de la repartición, Pedro Bustos, comentó que "hoy estamos trabajando en dos frentes bien definidos, por un lado en la detección de casos positivos y el inmediato aislamiento, y por el otro en el refuerzo de camas y recurso humano en los hospitales", acotando que en fecha reciente se introdujeron, por decisión ministerial, cambios significativos en el protocolo. Y los describió: "Antes la persona contagiada de Covid tenía que justificar un motivo para no internarse en un centro de aislamiento, y ahora el infectado puede quedarse en su domicilio, siempre que cuente con las condiciones elementales para cumplir esa cuarentena. Además -continuó-, en los primeros tiempos cuando aparecía un caso sospechoso, se hisopaba si tenía síntomas, y si era positivo sus contactos estrechos (sobre todo sus familiares) debían aislarse, y cualquiera de éstos que en los siguientes 14 días manifestaran síntomas debía ser hisopado; ahora esos contactos estrechos ya no se testean, sino que se definen como positivos por nexo epidemiológico", ilustró el funcionario, en línea con el detalle de los reportes diarios del Ministerio de Salud santafesino desde hace unas pocas semanas, cuando discriminan entre casos confirmados por laboratorio y por criterio clínico-epidemiológico. "Con este mecanismo se ahorran testeos y se aprovechan esos recursos para diagnosticar otros positivos y poder cerrar cuanto antes el círculo de contagios", valorizó.

No todo es plata

Más adelante, el pediatra reflexionó que el combate contra el coronavirus "no es una cuestión de plata", señalando que "hasta las naciones más ricas del planeta en su momento se vieron desbordadas en sus sistemas de salud, colapsando en infraestructura y en recurso humano. Hoy somos nosotros los que estamos al límite de la saturación. Todos saben los esfuerzos que se están haciendo a nivel regional y ministerial para incorporar camas críticas y personal sanitario capacitado, pero aun cuando se dupliquen los recursos, si los contagios se triplican estaremos en situación crítica. Por eso apelamos a la responsabilidad individual para aplanar la curva de contagios y así bajar la cantidad de personas hospitalizadas".

En línea con declaraciones a este diario del director del Hospital Gutiérrez, Daniel Alzari, el funcionario regional enfatizó que la ocupación de camas de terapia intensiva en el Hospital Gutiérrez y los sanatorios locales está por encima del 90 por ciento, así como en el resto de los efectores del departamento, y admitió que el escenario es "preocupante" no sólo porque el promedio de permanencia en terapia intensiva orilla los 15 días por paciente, sino también porque es "muy alto" el número de internados en sala de Clínica (estado de criticidad intermedia) y, en consecuencia, crecen las probabilidades de que algunos de ellos, ante un mínimo agravamiento, sean trasladados a la unidad de cuidados intensivos.

Bustos también aludió a la delicada situación del Hospital San Martín de Firmat, centro médico de referencia de 14 localidades aledañas, que sufrió un duro golpe con varios trabajadores de la salud infectados. "Estábamos entusiasmados porque teníamos cinco camas de terapia y la perspectiva de sumar otras seis, pero la tercera parte del personal quedó fuera de combate, tanto por casos positivos como por contactos estrechos, y entonces se nos vino la noche, porque de la ilusión de 11 camas, apenas si se pudieron sostener dos o tres. Ahora el Hospital se está reordenando, seguimos en la búsqueda de personal y estimo que, con próximas reincorporaciones, en una semana estarán las 11 camas activas, mientras tanto tendremos que transitar esta dificultad", reconoció.

Ser responsables

Luego, el referente sanitario departamental admitió que la población, después de seis meses de pandemia, sufre serios problemas para continuar el aislamiento, incluso en sus versiones más blandas, como derivación de los brutales efectos secundarios que se manifiestan en los planos económico y emocional, por ejemplo. "Sabemos que para no contraer la enfermedad en el peor momento del sistema de salud, la mejor receta es quedarse en casa el mayor tiempo posible, y también somos conscientes de que cada día que pasa es más difícil lograrlo", aceptó.

Además, el ex concejal pidió la máxima responsabilidad en los procedimientos a seguir ante la aparición de probables contagios de Covid-19: "Si en una familia uno de los miembros es 'sospechoso' y el testeo confirma el caso positivo, el resto de los convivientes debe permanecer 14 días en aislamiento, y si el infectado también estuvo en su trabajo, por ejemplo, y no respetó el protocolo, también se impone la cuarentena para sus compañeros. Así se debe actuar porque el enfermo pudo haber contagiado algunos de esos contactos estrechos, los que van a demorar de tres a cinco días en reproducir el virus, y si ya están aislados cuando empiezan a dar síntomas, no van a contagiar a nadie. Es muy simple hacerlo bien, pero sabemos que a veces estos protocolos no se cumplen", concluyó el médico.

Diario El Informe