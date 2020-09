internaron en Rosario a la ministra Sonia Martorano por complicaciones en su cuadro

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, debió ser internada en Rosario este jueves debido a una complicación en su cuadro de salud, luego de ser diagnosticada con coronavirus. La funcionaria se encuentra alojada en un centro de salud privado del centro de Rosario.



Hace una semana la funcionaria confirmó que dio positivo para coronavirus y se encontraba aislada. Este miércoles había dicho en Aire de Santa Fe que tenía previsto reincorporarse a las tareas este mismo viernes tras cumplir los días previstos de cuarentena por la enfermedad.

El diagnóstico

Fuentes cercanas a la funcionaria indicaron a Aire de Santa Fe que Martorano acudió en la mañana de este jueves a un sanatorio privado de Rosario porque "estaba con mucho cansancio". Se sometió a una serie de estudios por su cuadro y al ser revisada por los profesionales de la salud se le recomendó quedar internada debido a que le diagnosticaron una neumonía bilateral. En estos momentos, Martorano se encuentra en observación.



Este miércoles, en una entrevista con el programa Ahora Vengo, por Aire de Santa Fe, la ministra de Salud había contado cómo cursaba la enfermedad desde el momento de que el hisopado dio resultado positivo.

"El positivo lo tuve el jueves y llevaba siete días aislada. Jueves o viernes ya me puedo reincorporar. El viernes para más seguridad. Pero no me han tenido quieta y, es más, me retan", comentó la funcionaria.

Contó además que estuvo tres días con "un poco de tos y susto, pero pasó". "Es un virus complicado. Me aislé enseguida y esperé siete días para hacerme el hisopado creyendo que era negativo. Nunca tuve fiebre, tos tuve. Si uno no está muy atento es probable que no se de cuenta. Fue tos, un poco de dolor de garganta", relató Martorano.