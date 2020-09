Perotti anunciará este jueves habilitaciones de nuevas actividades en la provincia

El gobierno provincial anunciará este jueves la reapertura gradual de actividades en el marco de la cuarentena por coronavirus. La conferencia tendrá lugar a partir de las 20 horas y alcanzará también a rubros y actividades de las ciudades de Santa Fe y Rosario. El sábado 26 de septiembre finaliza el plazo de vigencia de las restricciones anunciadas para la capital provincial y Santo Tomé.



Los principales anuncios estarán abocados al sector gastronómico. En la ciudad de Santa Fe, bares y restaurantes podrían abrir sus puertas desde este fin de semana ocupando hasta un 30% del espacio del comercio y con hasta cuatro clientes por mesa, según se acordó en la reunión de este jueves entre Municipio, Gobierno y representantes del sector.

En dicho encuentro se reforzaron los protocolos de higiene y prevención de la propagación del covid-19. La disposición regirá a partir del sábado 26, cuando finaliza el plazo de restricciones anunciadas por Perotti para Santa Fe.

El intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con el ministro de Gobierno de la provincia, Esteban Borgonovo; y de Trabajo, Roberto Sukerman, a quienes les planteó "cuál era la realidad de la ciudad" y les presentó una "propuesta de apertura que irá de menos para más".

"Estamos en un pico de crecimiento y si hacemos una apertura generalizada podemos correr un serio riesgo de llevar a un extremo la equivalencia de camas-pacientes", dijo Jatón a Luis Mino en Ahora Vengo, el programa que conduce por Aire de Santa Fe. También confirmó que la propuesta apunta a la apertura de sala de velatorios con horarios y protocolos específicos.

"Presentamos una propuesta que contempla la mayoría de los sectores", aseguró el jefe municipal, quien consideró que las últimas cifras de desocupación en Santa Fe deberían también estar en la mesa de discusión sobre las actividades a reabrir en medio de la pandemia.

Según pudo saber Aire Digital, las autoridades de la ciudad de Santo Tomé encabezadas por la intendenta Daniela Qüesta mantienen permanente contacto con el gobierno de Perotti para establecer también medidas allí en torno a la habilitación de rubros restringidos por la situación de emergencia sanitaria.

En tanto, la realidad de Rosario es compleja. La posible habilitación de actividades y rubros en el sur provincial se ve enfrentada al preocupante incremento de casos de coronavirus y un sistema de salud en colapso.

"El escenario en el sur es crítico", reconoció con preocupación el director del Tercer Nivel de Atención del Ministerio de Salud de Santa Fe, Rodrigo Mediavilla, en diálogo con Aire Digital. Adelantó que entre las estrategias que estudian para garantizar la atención sanitaria está el traslado de pacientes a otras localidades como Santa Fe.

En el sur provincial no solo preocupa el límite en el número de camas, que según indicó Mediavilla se amplió en un 90% y ya llegó al "máximo" de capacidad instalada con todos los efectores, clínicas y sanatorios acoplados en la atención de coronavirus; sino también el estrés del personal de salud y la mayor preocupación y ocupación que hoy tienen las autoridades sanitarias es su refuerzo. "La capacidad de camas no se puede ampliar más porque aunque sumemos mil camas más el recurso humano es la limitante", agregó.

Desde el 5 de septiembre quedaron suspendidas en Rosario todas las actividades que no son consideradas esenciales: comercio mayorista y minorista, el ejercicio de profesiones liberales, servicio de personal doméstico, actividades religiosas, obras privadas que ocupen más de cinco trabajadores y locales gastronómicos, funcionando solo para envíos a domicilio y hasta las 22 horas con servicio "take away".

Además, se restringió todo tipo de actividades administrativas, deportivas en espacios abiertos y cerrados, servicios de peluquería, manicuría, cosmetología, podología, museos, bibliotecas, salas de grabación y ensayo, enseñanza de disciplinas artísticas, y las caminatas recreativas para personas mayores de 60 años.