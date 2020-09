Murió Ramona Galarza, "la novia del Paraná"

Así lo informó el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, a medios radiales, quien además contó que se esperaba el resultado del hisopado que se le había realizado para saber si la artista tenía coronavirus.

Con más de 40 discos y participación en nueve películas, Ramona Galarza se erigió como la principal referente de la música litoraleña en todo el país y en el exterior, a partir de sus interpretaciones de clásicos como "Merceditas", "La vestido celeste", "Galopera" y su versión en guaraní de "Kilómetro 11".

Precisamente, la primera gran aparición pública de esta figura, nacida en la Ciudad de Corrientes bajo el nombre de Ramona Modesta Onetto, se produjo en la pantalla grande, cuando en 1958 participó del filme "Alto Paraná", de Catrano Catrani, protagonizado por Ubaldo Martínez, en donde cantaba un chamamé.

Instalada en Buenos Aires desde 1960, formó parte del llamado "boom del folclore", que agrupaba a otras figuras como el caso de Los Chalchaleros, nombre con el que se conoció al auge de este ritmo en grandes centros urbanos.

Además de la gran cantidad de discos, la popularidad de la cantante la llevó a ser parte de filmes musicales como "Argentinísima", "Ya tiene comisario el pueblo" y "Mire que es lindo mi país", entre otras.

Pero esa fama trascendió las fronteras al punto de ser reconocida no solo en América latina, sino también en Estados Unidos, en donde realizó actuaciones en el mítico Carnegie Hall de Nueva York.

Toda esa trayectoria abundó en distintos premios en los que siempre se le reconoció su aporte a la difusión del género, lo que la convirtió en una referente ineludible.

DUELO Y HOMENAJE

La muerte de la popular cantante de chamamé Ramona Galarza, despertó hoy en Corrientes una serie de manifestaciones en señal de duelo y homenaje. En representación del Gobierno provincial, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, escribió en su cuenta de la red social Facebook: "Me acaban de avisar que falleció en el Hospital Pirovano de Buenos Aires de la querida Ramona Galarza. Que en paz descanses novia del Paraná!".

Por su parte, el grupo chamamecero Los Alonsitos manifestó su adhesión al duelo a través de Twitter. "Adiós querida novia del Paraná. Una gran artista chamamecera que supo acompañarnos siempre y llevó nuestra música a lo más alto", expresaron Los Alonsitos, que además recordaron que la cantautora grabó más de 30 discos y participó en nueve películas.

A su vez, el humorista Luís Landriscina dijo que sentía no solo "dolor" por perder a la persona, sino por la figura para la música: "Es un baluarte para todos los que hemos defendido la identidad del chamamé".

En declaraciones a la AM LT7 Corrientes, Landriscina reveló que en la noche del lunes había recibido una llamada de la cantante, pero no pudieron hablar.

"Nosotros hablábamos mucho, con ella y con Antonito (Tarragó Ros), yo la hacía reír, le hacía bromas y voces distintas y se divertía conmigo", recordó Landriscina, y añadió: "Creo que se sintió morir y pidió para hablar con nosotros, lamentablemente no pudo y me queda ese dolor".

El intendente correntino, Eduardo Tassano, en una publicación realizada en redes sociales envió su "abrazo a los familiares y amigos de la querida Ramona Galarza, artista que nació en nuestra ciudad y que, con una extensa y exitosa carrera, nos representó en muchísimos lugares dentro y fuera del país".

"La recordaremos con cariño como la Novia del Paraná", concluyó el jefe comunal.