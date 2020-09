Venado Tuerto| Con el aval de la Provincia, el Hospital acelera la conversión del quirófano en terapia intensiva

Sin perder la calma, pero asumiendo la gravedad de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, el director del Hospital Gutiérrez, Daniel Alzari, declaró a El Informe, pasado el mediodía de ayer, que "la situación es muy complicada, con alto nivel de ocupación en sala de terapia intensiva, aunque se estabilizó después de un susto hace 10 días cuando de golpe saltamos de cinco o seis pacientes a 13 o 14. Después de ese episodio incorporamos una nueva unidad, con otras cinco camas críticas, así que ahora tenemos 20 plazas activas, 15 para pacientes Covid y cinco para no Covid".



"Si bien la ocupación se mantiene estable -ahora tenemos 14 pacientes en cuidados intensivos Covid-, estamos al borde de la saturación, en un 95 por ciento de nuestra capacidad, y por supuesto que ya no podríamos soportar otra escalada de contagios, teniendo en cuenta que el promedio de permanencia en UTI es entre 15 y 20 días. También es elevada la ocupación de camas en internación intermedia Covid, en un promedio del 75 por ciento, con la particularidad de que muchos pacientes están al límite de su traslado a terapia ante la exigencia de mayor suministro de oxígeno", ilustró el directivo hospitalario.

De todos modos, anticipó que "en caso de urgencia contemplamos convertir en monovalente la terapia intensiva, derivando pacientes no Covid al sector privado, y así tendríamos 20 plazas Covid disponibles. Mientras tanto, la otra alternativa en marcha es transformar el área de quirófanos en una sala con 10 camas de terapia intensiva y al menos seis de ellas con respiradores". Y agregó: "Esta es una idea que se gestó desde la Dirección, la elevamos al Ministerio de Salud y enseguida obtuvimos la autorización para empezar la refuncionalización del sector y la redistribución del recurso humano que ya se desempeña en el Hospital. Estamos gestionando contrarreloj porque a la par del equipamiento que nos tiene que enviar la Provincia, necesitamos el refuerzo de terapistas, kinesiólogos, enfermeros y auxiliares, y todos sabemos que el recurso humano es lo más difícil de conseguir".

"Somos conscientes de que en otros puntos del país están igual que nosotros, o con mayores dificultades, así que estamos dependiendo del sacrificio de los trabajadores de la salud que ya están en la primera línea desde hace varios meses, sin descanso ni reemplazos, y además seguimos acelerando en la capacitación que sea viable en el corto plazo, por ejemplo con las instrumentadoras para que puedan desempeñarse como auxiliares de enfermería. Todo el personal se está multiplicando con entrega y profesionalismo admirables. Estamos dando la mejor respuesta posible con los recursos con que se cuenta", garantizó Alzari, minutos antes de ingresar a un encuentro de Zoom con autoridades ministeriales en busca de avanzar en la gestión para fortalecer el área de cuidados críticos.

Ruego a la gente

Sin embargo, aclaró que "no es viable ampliar una y otra vez la terapia intensiva. Si la comunidad no se cuida y la duplicación de contagios se mantiene en 10 o 12 días, vamos a encontrarnos muy pronto con la saturación del sistema, no sólo por las camas, sino también porque el personal sanitario está al límite, y no exagero, de sus capacidades físicas y mentales. Si se diera una nueva oleada de contagios no podríamos contenerla", reiteró el cirujano.

Sobre la evolución de la pandemia a nivel local, que en septiembre exhibió un crecimiento vertiginoso de casos positivos, Alzari intuyó que "en lo que queda de este mes y todo octubre el sistema de salud seguirá tensionado y confío que el desahogo, con un descenso del número de contagios, lo tendremos recién en noviembre, siempre y cuando adoptemos los recaudos sanitarios que conocemos de memoria". Y completó: "Sabemos que todos están muy cansados, pero me atrevo a pedir a la comunidad que refuerce los cuidados por un tiempo más, porque todo lo que hacemos mal en los espacios públicos o en las reuniones sociales, tiene su impacto poco después en el Hospital, y la mejor ayuda que pueden darle a nuestro personal, que también está agotado, es que se cuiden más que nunca y eviten los contagios en estas próximas semanas que serán las de mayor riesgo".

Con falta de aire

Daniel Alzari informó que en estas últimas semanas en el Hospital Gutiérrez "los cuadros más graves son por lo general los que presentan ahogo por hipoxia, y no tanto a partir de otros síntomas, como fiebre, anosmia, gastroenteritis o dolor de cuerpo. Por eso una de las primeras evaluaciones en la guardia es la saturación de oxígeno en sangre, que se mide con un saturómetro digital. Esta referencia es clave para saber si el paciente necesita tomografía o internación intermedia, en tanto que los pacientes con otros síntomas se derivan a centros de aislamiento o permanecen en su casa con seguimiento médico".

Sanatorios al 100 %

Mientras el Hospital Gutiérrez tenía anoche la Unidad de Terapia Intensiva Covid al 95 por ciento de su capacidad (14 de las 15 camas utilizadas) y sólo tres de las cinco no Covid disponibles, en la tarde de ayer el Sanatorio San Martín se encontraba con sus nueve camas ocupadas con pacientes (Covid y no Covid) con respirador. Y en el Sanatorio Castelli también estaban en uso las cuatro plazas de cuidados intensivos.

¿Se abre o no se abre?

Acerca de versiones contrapuestas sobre la apertura de la Peña Boquense, Alzari explicó que entre marzo y abril el espacio se pergeñó como un eventual centro de aislamiento cuando nadie sabía cómo impactaría la pandemia en la ciudad y la región. "Se creía que habría muchos contagiados con síntomas leves y necesidad de cercanía con el Hospital, pero hoy vemos que la mayoría de los pacientes cursa la enfermedad en sus domicilios, con síntomas leves y sin necesidad de atención médica, más allá de los protocolos de control, mientras que los que llegan a la internación en sala de Clínica son cuadros de criticidad intermedia, muchas veces con falta de aire que obligan al traslado a terapia y conexión al respirador", detalló el referente sanitario.

Por: Juan Franco/Diario El Informe