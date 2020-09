Mar del Plata: estacionaron al borde de un barranco, fueron a la playa y vieron como su auto cayó 10 metros para estrellarse sobre la arena

Un auto cayó hoy desde un barranco de casi 10 metros de altura hacia la costa de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, y quedó dado vuelta sobre la arena. El hecho ocurrió cerca de las 9 en el Boulevard Marítimo y Estrada, cuando el vehículo que se encontraba detenido en el lugar se deslizó desde el borde del acantilado y cayó por causas que aún son materia de investigación.



Tras la caída, intervinieron en el lugar efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos, y personal policial, de Defensa Civil y de la Dirección de Tránsito Municipal.

El titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncálves, señaló a Télam que el auto, un Chevrolet Corsa blanco, “pertenecía a dos chicos que aparentemente iban a practicar algún deporte acuático”, y aseguró que se investigaba “si estaban adentro al momento de la caída o si se les fue al auto”, pero que “no hubo heridos”. Finalmente, se determinó que los ocupantes habían estacionado y bajado a la playa, momento cuando escucharon el ruido del auto cuando se estrelló sobre la arena.

“No venían circulando, sino que el auto estaba parado en el playón de estacionamiento frente a la costa, y ahora se trabaja en el lugar para precisar qué sucedió y para tratar de retirar el auto con una grúa, así como para dar seguridad y evitar que se acerquen vecinos”, explicó.

Fuentes de bomberos confirmaron que “se realizó el corte del suministro eléctrico, mediante la desconexión de la batería, por motivos de seguridad”.

De acuerdo con lo que indicaron fuentes policiales a la agencia Télam, el hecho ocurrió pasadas las 16:00 en la calle Arenales, entre avenida Colón y el Boulevard Marítimo, cuando la víctima estaba paseando por la zona junto a su hija y otra menor de edad, quienes resultaron ilesas.

Según se pudo reconstruir, la señora, cuya identidad aún no trascendió, pasó por al lado del edificio justo en el momento en el que se desprendió un pedazo de mampostería, que le cayó encima provocándole la muerte de forma instantánea.

En el lugar se hizo presente una ambulancia, pero los paramédicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. En tanto, los testigos indicaron a la prensa local: “Fue un segundo, un estruendo terrible, no entendíamos nada, ya que no hay edificios en reparación en esta zona de la ciudad”.

Personal policial y de Defensa Civil del municipio de General Pueyrredón trabajaban en el lugar para tratar de determinar por qué motivo se desmoronó parte de la estructura de ese inmueble.