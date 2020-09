Hoy se entregan los Emmy, los máximos premios de la televisión

La entrega número 72 de los premios Emmy, los galardones más importantes del universo televisivo, se llevará a cabo esta noche y de manera virtual, por primera vez en la historia. La ceremonia, conducida por el comediante Jimmy Kimmel, se podrá ver en vivo y en directo a través de TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original) a partir de las 21, con un pre-show a las 20. Kimmel será el maestro de ceremonias en el Staples Center de Los Angeles, y estará acompañado por un grupo de celebridades cuyos papeles dentro de la premiación no han sido revelados. Ellos son Morgan Freeman, Lin-Manuel Miranda, Patrick Stewart y Oprah Winfrey, entre otros. Los nominados van a participar este año desde sus respectivos hogares, como consecuencia del aislamiento social por la pandemia del Covid-19.

La serie de HBO “Watchmen” lidera la lista de nominados con 26 candidaturas, seguida por “The Marvelous Mrs. Maisel” con 20; y “Succession” y “Ozark”, ambas con 18. Las series dramáticas que aspiran al máximo galardón son “Better Call Saul”, “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, “Killing Eve”, “The Mandalorian”, “Ozark”, “Stranger Things” y “Succession”.

Por otro lado, la mejor comedia estará entre “Curb Your Enthusiasm”, “Muertos para mí”, “The Good Place”, “Insecure”, “The Kominsky Method”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Schitt’s Creek” y “What We Do In The Shadows”. En la categoría de mejor miniserie las candidatas son “Little Fires Everywhere”, “Mrs. America”, “Inconcebible”, la exitosa “Poco ortodoxa” y “Watchmen”.



Dos estrellas como Jennifer Aniston y Steve Carell están nominados por su actuación en la serie de Apple Tv “The Morning Show”. Y competirán con otros grandes actores y actrices como Brian Cox (“Succession”), Jason Bateman (“Ozark”), Olivia Colman (“The Crown”) y Jodie Comer y Sandra Oh (ambas por “Killing Eve”).

Los productores ejecutivos de la ceremonia, Ian Stewart y Reginald Hudlin, dijeron que los nominados se podrán poner cómodos en su locación de elección y no están obligados a llevar ropa de gala. Incluso se mandaron a hacer pijamas de los Emmy a medida, mientras que otros podrían atreverse a llevar lo que Hudlin calificó como “lo más raro” en su placard, o incluso decantarse por la comodidad de la ropa deportiva.

Cuando se revelen los nombres de los ganadores, dirán sus discursos como si fuera una llamada de Zoom, lo que podría dar oportunidad para momentos espontáneos que no se consiguen en un teatro. “Si el hijo de alguno de pronto toma el micrófono y de repente ellos son las estrellas del show, vamos a dejar que eso pase”, adelantó Hudlin. Un nominado reveló la posibilidad de incluir a su perro, y los productores también están abiertos a eso.

Para hacer que funcione la participación a larga distancia, 130 unidades que incluyen cámaras sofisticadas, iluminación y micrófonos fueron enviadas a los nominados divididos en 10 países y 20 ciudades, incluyendo Los Angeles, Nueva York, Toronto, Tel Aviv, Londres y Berlín.