Poleri presentó ante Nación, un proyecto urbanístico a realizarse en la costanera de laguna El Chañar

Pero también planifica un crecimiento y desarrollo en infraestructura que le dé una proyección turística más diversa, apuntando a ampliar el público que la visita año tras año. "Vamos a construir una especie de Puerto Madero en el sur de Santa Fe", plantea Joaquín Poleri; quién remarca la importancia de "seguir apostando a un turismo social, regional, popular; con una amplia paleta de opciones culturales, de shows, entretenimientos etc. Pero también queremos diversificar las propuestas. Básicamente porque queremos que cada vez más gente venga a Teodelina, de todos los pueblos, ciudades, regiones; y de todas las clases sociales. Queremos que haya un Teodelina para cada uno de los que quieran venir". Agregando: "como dirigentes estamos obligados a soñar lo mejor para nuestras comunidades, y trabajar para que esos deseos se vuelvan una realidad".

El Presidente Comunal de Teodelina, Lic. Joaquín Poleri presentó ante el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Dr. Gabriel Katopodis, un proyecto urbanístico a realizarse en la costanera de la laguna El Chañar, el espejo de agua sobre el cuál se recuesta esa localidad. “Estoy en contacto permanente con el Ministro, a quien quiero agradecer y resaltar la buena predisposición y entusiasmo ante esta moderna inicativa a desplegar en nuestra localidad”, expresó.

El proyecto busca financiamiento para un desarrollo inmobiliario que cambiará la fisonomía de un importante sector de la localidad, apuntando a re direccionar el desarrollo comercial del pueblo mediante políticas de planificación basadas en el diálogo y el desarrollo conjunto con el sector comercial local y regional.

"Queremos embellecer a nuestra localidad aún más, y darle otro atractivo turístico. Además del paseo costero vamos a apuntar fuerte a la incorporación de deportes acuáticos, con la construcción de paradores, con bares, etc.", detalló Poleri.

El proyecto planea una renovación estética de los espacios comunes de la localidad, fortaleciendo un perfil turístico que no cuenta con sitio en el sur santafesino o el norte bonaerense. Entre esas obras, la transformación del ingreso del pueblo en un enorme y arbolado boulevard, se apunta como de los primeros trabajos que se iniciarían. El desarrollo del proyecto apunta a trabajar con financiamiento diverso, privado y público, y en este último caso, tanto local, como provincial y nacional.

Según sentencia Poleri, "la costanera será una especie de 'Puerto Madero' enclavado en el centro del país, en el medio de la pampa húmeda. En nuestra Teodelina. Va a ser desde lo urbanístico lo más hermoso de la región. Este proyecto, la edificación, las calles, el desarrollo urbanístico todo van a ser un atractivo turístico en sí mismo".

En simultáneo a este trabajo de gestiones y reuniones para comenzar este nuevo proyecto, la Comuna de Teodelina continúa trabajando firme en la puesta a punto y la construcción de nuevas cabañas en el balneario El Edén, aledañas a los 'dormis'. Actualmente se están construyendo tres cabañas para alojar a los turistas en temporada de verano.

"Aun atravesando esta difícil situación sanitaria, económica y social; los dirigentes tenemos que obligarnos a redoblar el trabajo, sacando fuerzas de donde no tenemos para en primer término solucionar los problemas cotidianos y urgentes, pero una vez alcanzado ese objetivo cumplir con el deber de soñar, diagramar y trabajar por un futuro de progreso para nuestro pueblo", concluyó.