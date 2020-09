Un vecino de Venado Tuerto denunció que le desmantelaron el auto luego de que se lo secuestraran en un control

En dialogo con Radio Jota 98.3 y Norma Migueles, Juan dio más detalles: "Me frenaron en la calle, me cobraron una multa. Lo tuve que poner en regla. El auto estaba en trámite de sucesión, se pudo lograr hacer toda la sucesión, yo no tenía laburo para pagar la plata que me estaban pidiendo. Logre conseguir la plata, pague la multa de casi 9mil pesos. Tuve que poner todo al día, sino ellos no me devolvían el auto".

"Una vez que tuve todos las papeles en regla y pague la multa, lo fui a retirar y cuando voy al corralón a retirarlo no estaba", explicó el vecino y agregó: "Estaba atrás de Gendarmería. El auto figuraba en el Tribunal de Falta que estaba en el corralón de Azcoaga y Santa Fe".

Luego Juan Ignacio explicó como encontró el auto, un Ford Fiesta modelo 97, en el predio detrás de Gendarmería: "Lo encontré todo desarmado. Me habían robado las cuatro ruedas, el escape, las partes del tablero, la batería y las dos butacas de adelante".

"Lo deje como está, no me lo lleve y me estoy asesorando con un abogado; quiero el auto como estaba", remarcó el vecino.

"De parte del Municipio me están pidiendo que presupueste todo; todas las cosas que fueron rotas y faltan para hacerse cargo", explicó Juan Ignacio Cabral y finalizó diciendo: "Quiero que me den el auto como me lo llevaron, no quiero uno nuevo".



