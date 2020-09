Intendente de Villa Cañas, Norberto "Tito" Gizzi

"Estoy bien, saliendo de esta enfermedad, sabemos que ninguno de nosotros está exento de que nos toque,

dentro de todo bien, con muy pocos síntomas, la semana pasada, el día jueves, sentí dolor de garganta, una reacción alérgica, no tuve fiebre, la Dra Distaso me aconsejo que me testeara, mas que nada por el lugar que uno ocupa, dándome positivo.

Ni idea de donde me puedo haber contagiado, siempre se toman todos los recaudos necesarios, tanto en la Municipalidad como en mi casa, testearon a mi esposa y a mi hijo y dieron negativo.

Hay gente que puede estar con la enfermedad, algunos que son asintomáticos, otros con síntomas muy leves, que creen que es un estado gripal, hay testeados 216 casos, y se va a seguir testeando con la misma intensidad, porque la gente está llamando.

Hoy la única manera de controlar la enfermedad, es testeando, aislandose.