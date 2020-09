Nueva segmentación de la tasa rural en María Teresa

Hace años, en el 2.013, segmentamos a los productores agropecuarios que tributan en nuestra localidad en pequeños, medianos y grandes productores. Los pequeños productores pasaron a pagar la mitad que las grandes estancias.

Ahora segmentamos aún más la tasa rural, porque no es lo mismo una propiedad de 50 hectáreas y una de 250 hectáreas; porque no es lo mismo una propiedad de 250 hectáreas y una de más de 800 hectáreas.

Porque los que menos tienen no deben pagar lo mismo que los que más tienen.

Porque el propósito es beneficiar a las Pymes Agropecuarias locales:

Los propietarios de 50 hectáreas que viven en María Teresa pagarán prácticamente el 80% menos que el propietario de más de 800 hectáreas.

Porque para el crecimiento de nuestro pueblo no es lo mismo un productor local que uno que vive en otra localidad:

Los propietarios residentes en María Teresa que dinamizan la economía del pueblo, generan mano de obra directa e indirecta, fortalecen las instituciones y participan socialmente van a pagar hasta un 80% menos que los propietarios de otras localidades

