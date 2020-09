Escándalo por una funcionaria cordobesa que festejó el cumple de su perro

Todo comenzó el pasado sábado, alrededor de las 18, cuando el director del COE en Villa Giardino, Norberto García, recibió denuncias en su celular sobre un festejo en barrio La Higuerita.

“Yo estaba llevando a cabo una serie de procedimientos cuando recibo denuncias que había un festejo y una fiesta. Me llego al lugar y cuando detecté de quién se trataba, decidí no descender del auto. Se trataba del domicilio de Verónica Campos, jefa de Inspectores de Villa Giardino”, comentó García.

En ese momento, García envió una carta al intendente, Omar Ferreyra, informándole de la situación y en la que le pide que se la separe de su cargo.

“Si no se toma esa actitud, yo decidí retirarme del COE. Es vergonzoso y lamento esto porque soy un ciudadano recto y que me pongan en dudas o que tenga que tomar estas decisiones me molesta”, agregó García.

Finalmente, Ferreyra decidió desafectar a la funcionaria para hacer la investigación que corresponde a este caso y mantener en su cargo a García.

“Norberto García vuelve mañana (por este martes) al COE local. Se le explicó que bajo ningún punto de vista lo había echado. Le dije que necesitaba un sumario administrativo con la persona en cuestión, encargada del área, que está momentáneamente alejada de su cargo hasta que se termine la investigación”, explicó Ferreyra.