Perotti habilitó actividades en Venado Tuerto y la región: "Esto viene para largo", reconoció el Gobernador

“Eso es lo que hace imprescindible tomar acciones que tienen que ver con una nueva modalidad de convivencia con la pandemia”, afirmó el gobernador Omar Perotti.

El primer mandatario provincial sostuvo que las medidas implementadas, refieren a “una nueva modalidad de convivencia porque esto viene para largo y vamos a tener distintos momentos. Siempre dijimos que si teníamos que retroceder en algunas medidas, las íbamos a tomar, evaluando aquellas que luego nos permitían abrir algún sector, y dándole más posibilidades a otros”.

En ese sentido, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, explicó que “van a ser permitidas dentro de los departamentos que fueron alcanzados por las restricciones establecidas por el Decreto 944/20”. Es decir, los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López.

Allí van a estar permitidas las actividades que tienen que ver con “comercios de cercanía de los rubros no esenciales, incluyendo la modalidad de servicio para llevar (Take away) hasta las 19.30hs. También va a estar permitida la actividad religiosa o de culto en reuniones que implican hasta diez personas”, sostuvo el funcionario.

De esta manera, “estas actividades van a quedar en línea en los departamentos del sur provincial alcanzados por las restricciones del Decreto 944/20 con las que este viernes hemos señalado para la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé”, agregó.

Por último, el ministro de Gestión Pública remarcó que “todo el esquema de asistencia financiera de emergencia está coordinado con los municipios”, y por ello pidió que “aquellos que han tenido alguna dificultad, que entienden que debieron haber sido beneficiarios de alguna de las entregas hechas en función de la actividad que tienen, les solicitamos o que se comuniquen con las áreas específicas de Comercio Interior o en su caso canalicen esas inquietudes a través de cada una de las municipalidades”.

