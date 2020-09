Juan Grabois suspendió la movilización a Olivos por pedido de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández desalentó la movilización a la que había Juan Grabois para esta noche frente a la Quinta de Olivos, donde un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires reclama un aumento salarial pese al repudio de buena parte del sistema político.

“Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo”, publicó Fernández en su cuenta de Twitter.

Las palabras del Presidente llegaron poco después de que el referente de las organizaciones sociales Juan Grabois convocara a una marcha a la Quinta de Olivos por “la paz y la democracia”.

El referente de la CTEP había convocado para esta noche, a las 20, a una marcha por la “paz y la democracia” a la Quinta de Olivos. El dirigente social pidió, a través de una convocatoria por redes sociales, que la gente se acerque “con velas, distancia social y barbijo”.

Sin embargo, poco después del pedido de Fernández, Grabois publicó un mensaje en Twitter en el que canceló la movilización: “Por expreso pedido de las máximas autoridades, suspendemos la convocatoria de hoy a las 20hs. Esperamos que las armas y vehículos del gobierno constitucional argentino no se usen para desafiar la democracia”.

Efectivos de la Policía Bonaerense realizaron hoy la tercera jornada consecutiva de protestas en reclamo de aumentos salariales y mejoras laborales, y a la manifestación en el Puente 12 de La Matanza le sumaron una concentración en las puertas de la Quinta Presidencial de Olivos.

En ese marco, trascendió que este jueves podría haber un acuerdo en el marco de una propuesta planteada por el Gobierno provincial en torno al 30 por ciento de actualización de sus haberes.