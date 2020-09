Melisa Manzino, Sec. de Acción Social MVC e integrante Comité de Crisis

Ayer se registró un número de casos positivos considerable, que estimábamos que así sea, porque el día anterior se había realizado una gran cantidad de muestras y testeos, impacta también porque recibimos los resultados del público, lo importante de esto es que nos permite aislar al paciente y a sus contactos estrechos .

De acuerdo a lo que dijo la Ministra Sonia Martorano, que los contactos estrechos son positivos van a aumentar considerablemente el numero.

Cuando se aisla a una persona, se tiene que aislar del grupo familiar dentro del domicilio. Cuando eso no se puede lograr se derivan a los Centros de Aislamientos que está activo, hay una persona aislada allí, lógicamente sin ningún costo para el paciente, lo que se brinda es un espacio físico y lo necesario para que trascurran los 14 días.

La pandemia puso en evidencia muchas situaciones, la saturación del sistema de salud en Venado Tuerto es preocupante.

Es entendible el hartazgo de la gente, estamos todos cansados de esta situación, respecto a los comercios, hemos visto que no hay casos de contacto estrecho por haber concurrido a un comercio minorista de la localidad. Por eso se considero que exigirles a los comerciantes el cierre, cuando ya lo tuvieron que hacer al inicio de la pandemia no nos parece que sea el camino porque no tenemos allí el foco de contagio.