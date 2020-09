El Hospital de Venado Tuerto está al borde del colapso y no descartan derivar pacientes a Rosario

“Nos encontramos al borde del colapso”, confió Daniel Alzari, director médico del Hospital Regional Dr. Gutiérrez de Venado Tuerto. Lo hizo el lunes mediante una carta abierta publicada en una red social, cuando además indicó que “el Covid-19 nos muestra su cara más dura, con 672 casos acumulados desde que empezó la pandemia en nuestra región (ayer el parte epidemiológico provincial reportó un total de 738), 402 en las últimas dos semanas (274 en lo que va de septiembre), el tiempo de duplicación es de 10 días y el porcentaje de hisopados positivos en la última semana llegó al 60 %, sumado a la llegada de pacientes a la guardia, cada vez más numerosa y creciendo, junto a un sistema de salud privada que ya agotó su capacidad de respuesta”.





Una situación similar se vive en Firmat, donde hoy se habilitarán 6 nuevas camas de terapia intensiva. Una muestra de lo difícil de la situación en ambas localidades del sur provincial, precisamente del departamento General López, que tiene un total de 1.276 contagiados a lo largo de la pandemia y está en el segundo escalón en Santa Fe, obviamente detrás de los números de Rosario.

Ante esta situación, ayer se manejaron versiones de que estos efectores empezarían a derivar pacientes a Rosario. Algo que todavía no se dio pero no se descarta.

Alzari sostuvo en su escrito: “Tenemos un 90% de ocupación de camas en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) y un 75 % en sala clínica para respiratorios, 100% de ocupación en polivalentes, pacientes internados en la guardia”.

“Estamos saturados, cansados, nuestros equipos están dando esta lucha desde hace meses, tuvimos y tenemos personal internado por coronavirus en la institución. Estamos llegando al límite”, pronunció.

En otro pasaje de su misiva, confió: “No estamos preparados para decirles a los nuestros que ya está, que no hay más lugar, que deben atender en el pasillo, o no poder subir a un paciente a una cama, ni poder ofrecer un respirador. No podremos contener tanta frustración, nuestra capacidad de respuesta está casi agotada. Si se mantienen estos números, ese día está cerca”.

Polémica por enfermeros

A la par de esto, ayer hubo una polémica en torno a la incorporación de enfermeros para el hospital venadense, debido a declaraciones del intendente Leonel Chiarella, el secretario de Salud y Desarrollo Social, doctor Marcelo Krenz, y el director regional de Salud de la Provincia de Santa Fe, Pedro Bustos. No por la cantidad de "refuerzos" sino por la implementación y debido a por cuenta de quién llegarían.

Bustos fue quien salió a desmentir al intendente de Venado Tuerto y al doctor Krenz, quienes habían sostenido que “el municipio se hará cargo de los aportes económicos para cubrir los cargos de 9 enfermeros para el Hospital Gutiérrez.

“No existe limitante económico para cubrir los cargos necesarios para incrementar la capacidad de atención del Gutiérrez. Tal es así que desde el Ministerio de Salud de la Provincia se autorizaron los recursos para cubrir los puestos de 28 enfermeros, 7 terapistas, 2 kinesiólogos y mucamas. El limitante es el recurso humano para cubrir dichas vacantes”, sostuvo Bustos.

Además, señaló que “la provincia lleva entregados fondos para atención de Covid-19 al municipio de Venado Tuerto por un total de 10 millones, lo cual da cuentas que el recurso económico no es una limitante en este momento”.

Por su parte, el director del hospital, el médico cirujano Daniel Alzari, remarcó: “No se trata de cargar con horas extras a enfermeros, que están agotados de la labor que vienen llevando adelante con gran profesionalidad. No podemos seguir sobrexigiendo al personal actual. Será bienvenido todo recurso humano que pueda incorporarse”.

La palabra de Krenz

Previamente, fue el secretario de Salud y Desarrollo Social, el médico Marcelo Krenz, quien había expresado que “el gobierno venadense se comprometió a realizar una importante contribución al Hospital Gutiérrez y al sistema de salud departamental, garantizando los recursos económicos en forma inmediata para reforzar el servicio de enfermería, equivalente a nueve cargos de enfermeras o enfermeros”.

Asimismo, sostuvo que “este refuerzo en el marco de la pandemia supera una inversión mensual de medio millón de pesos en honorarios, y será necesario ante la próxima apertura de una nueva unidad de la sala de terapia intensiva, puesto que ya están activas tres de las cuatro disponibles. La nueva sala estará compuesta por cinco camas totalmente equipadas, pero hasta ahora no tenemos el recurso humano indispensable”.

Krenz aclaró que “ese personal ya fue contactado y en varios de los casos son trabajadores del mismo hospital, que en virtud de un incremento de sus retribuciones están dispuestos a prestar una mayor cantidad de horas de servicios”.

Y remarcó: “Estamos trabajando codo a codo con los trabajadores de la salud como lo hicimos desde el día uno de la pandemia. Aportando más de 8.700 tests, efectuando seguimiento a diario, coordinando un centro de aislamiento. Todos los esfuerzos acumulados del personal de salud y los efectores de la ciudad hoy significan un resultado de más de quinientos recuperados”.