Alejandro Fantino: "No quiero tener problemas con la gente de Venado Tuerto"

Por tal motivo el reconocido conductor de América TV volvió a referirse al tema, lo hizo por casi 10 minutos y volvió a realizar duros comentarios hacía el Intendente Leonel Chiarella.

"Se me enojaron muchos en Venado Tuerto", comentó Fantino y agregó: "No tengo ganas de tener problemas en Venado Tuerto porque tengo amigos y quiero volver".

Fantino también afirmó que Chiarella iba a salir al aire, pero a último momento no lo quiso hace: "La gente de prensa me dijo que con una disculpa alcanza", afirmó Fantino.

Luego el conductor de América dijo que el término de que "se caga en todos los santafesino es muy fuerte, y por eso pide disculpa", pero renglón seguido afirmó: "Podría decir que es un intendente poco solidario".

