Tras el anuncio del Municipio las autoridades del Hosp. Alejandro Gutierrez emitieron un comunicado

Comunicado

Tras la publicación del intendente Leonel Chiarella en redes sociales ofreciendo que el Municipio se hará cargo de los aportes económicos para cubrir 9 enfermeros, queremos aclarar 2 puntos principales, ya que estamos atravesando una pandemia y el trabajo mancomunado ha sido una modalidad que hemos emprendido desde el inicio de la misma:



1- No existe limitante económico para cubrir los cargos necesarios para incrementar la capacidad de atención del Hospital Regional, tal es así que desde el Ministerio de Salud de la Provincia se autorizaron los recursos para cubrir 28 enfermeros, 7 terapistas, 2 kinesiólogos y mucamas. El limitante es el recurso humano para cubrir dichas vacantes. No se trata de horas extras a enfermeros que están agotados de su labor que vienen llevando adelante con gran profesionalidad, no podemos seguir sobreexigiendo al personal actual. Sera bienvenido todo el personal que pueda incorporarse, los recursos económicos están disponibles.

Recordamos también que la provincia lleva entregando fondos para atención COVID al municipio de Venado Tuerto por un total de $10.000.000, lo cual da cuentas que el recurso económico no es una limitante en este momento.



2- Es fundamental entender que la solución no está, solamente, en incrementar la capacidad de atención sanitaria, sino en bajar la curva de contagios, que hoy avanza a un ritmo de duplicación de casos cada 10 días, con una tasa de resultados positivos del 80%. Es indispensable la colaboración de las autoridades municipales en el control de circulación de la población para reducir drásticamente estas cifras, de lo contrario, no será posible duplicar la capacidad de atención médica cada 10 días.

Por último, reiteramos nuestra permanente disposición al trabajo conjunto, es un momento para que todos los actores trabajemos con un mismo horizonte, cuidar la salud de nuestra población.



Dr. Daniel Alzari, Director Hospital Gutiérrez.

Dr. Pedro Bustos, Director Regional de Salud.

Radio Jota FM 98.3