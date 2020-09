Iapos informa la modalidad de atención en cinco departamentos de la provincia a partir de este lunes 7 de septiembre

En el marco de las medidas dispuestas por el Ejecutivo Provincial con el objetivo de prevenir la transmisión de COVID- 19, el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social informa a sus afiliados que, a partir del lunes 7 de septiembre, la atención presencial en los departamentos Rosario; San Lorenzo; General Lopez; Caseros y Constitución se realizará con guardias mínimas sólo para trámites urgentes.El IAPOS dispone de diversas modalidades para realizar gestiones sin concurrir a las sedes de Instituto, las cuales pueden consultarse en la página web de la obra social, www.iapossantafe.gob.ar, También se pueden consultar al 0800 444 4276, los días hábiles de 8 a 16 hs., o por mail a [email protected]

GESTIONES QUE NO REQUIEREN CONCURRIR A LAS SEDES DEL IAPOS:

Coseguros:

Adquisición de órdenes de consulta y bonos asistenciales:

Cajeros automáticos de la Red Link,

Locales de Santa Fe Servicios,

Home banking del Banco de Santa Fe.

Prestaciones:

Enrolamiento en el Plan materno, se realiza enviando correo electrónico con el certificado de embarazo a:Santa Fe (centro y Norte de la Provincia): [email protected]

Rosario (sur de la provincia): [email protected]

Enrolamiento Programa de Fertilización, enviando correo electrónico con certificado medico a:Santa Fe (centro y norte de la provincia): [email protected]

Rosario (sur provincial): [email protected]

Provisión de elementos médicos para cirugías: lo gestiona la institución sanatorial

Provisión de insumos médicos, se envía la documentación por mail a:Santa Fe (centro y norte provincial): [email protected]

Rosario (sur provincial): [email protected]

Autorización y provisión de elementos médicos no implantables se gestiona directamente en las ortopedias adheridas.

Renovación de internación geriátrica y subsidio para dependientes y semidependientes: se renuevan automáticamente mientras duren las medidas de prevención. Los beneficiarios no titulares que cuenten con el subsidio para dependientes semidependientes no deberán presentar certificado medica en el mismo período.Santa Fe (centro y norte provincial): [email protected]

Rosario (Sur provincial): [email protected]

Trasplantes, la autorización la gestiona la institución sanatorial interviniente.

Renovación de servicios médicos (oxigenoterapia, nutrición asistida) La realiza el prestador del servicio en forma on line durante el periodo que dure el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Trámites afiliatorios:

Renovaciones anuales de la afiliación de hijos estudiantes y voluntarios, se exceptúa de la presentación de certificados de estudio y certificación negativa de ANSES. Oportunamente se informará modo de proceder.

Para la afiliación de nuevos beneficiarios o cambio de situación afiliatoria, la documentación correspondiente se podrá enviar por correo electrónico, contemplándose que las fotocopias no cuenten con la certificación y/o actualización y las firmas no se encuentren certificadas. En todos los casos, cuando termine la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio se deberá presentar la documentación con las certificaciones y actualizaciones que correspondan. Los mail a los que se deberán enviar la documentación son:Titulares, cónyuges o convivientes, hijos menores o hijos estudiantes: Santa Fe (centro y norte provincial) [email protected] – Rosario (sur provincial): [email protected]

Voluntarios y Organismos Adheridos: [email protected]

No se procederá a la bajas de los hijos de titulares que cumplan 21 años y voluntarios que llegaron al límite de edad establecido de acuerdo a la categoría (18, 21 o 26 años) quedando temporariamente dados de alta en la misma condición mientras dure la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. En la medida de lo posible, en los casos que corresponde, podrán enviar la documentación de acuerdo a lo descripto en el punto anterior.

Los hijos estudiantes que cumplan 25 años (desde febrero hasta el termine de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio) Se procederá a cambiar su situación afiliatoria a hijos estudiantes voluntarios. Los titulares que no deseen realizar este aporte (el aporte del titular por cada afiliados voluntario es del 2,25%) podrán presentar nota solicitando la baja de esta afiliación dentro de los noventa días de efectuado el primer descuento









