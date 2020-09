Villa Cañas | Nuevas medidas en la ciudad

El mismo será de 7 a 21 horas, y se suspenden las siguientes actividades:

-Reuniones familiares y afectivas.

-Permanencia en parques, plazas y espacios verdes.

-Actividades religiosas individuales y reuniones o ceremonias grupales, en iglesias, templos y lugares de culto.

-Apertura al público de bibliotecas.

-La pesca deportiva y recreativa en la modalidad desde costa y embarcados y navegación recreativa.

-Locales gastronómicos (bares, restaurantes, rotiserías, heladerías, y otros de venta de productos alimenticios elaborados); solo podrán permanecer abiertos para brindar exclusivamente los servicios de envío a domicilio ("delivery") hasta las 24 horas y bajo la modalidad "para llevar" (también llamada "take away") hasta las 21 hs.

-Enseñanza de expresiones y disciplinas artísticas en forma particular por un docente o artista en tal carácter, o integrado a un espacio colectivo, institución o establecimiento. Quedan suspendidos los talleres culturales municipales.

-Prácticas y actividades deportivas grupales en clubes, como así también los talleres deportivos municipales.

-Obras privadas con más de 5 operarios, profesionales o contratistas.

MENSAJE DEL INTENDENTE MUNICIPAL NORBERTO GIZZI

Queridos vecinos la situación sanitaria de la región es compleja, debemos acompañar y cuidar al personal de salud, debemos cuidar a quienes son factores de riesgo para que eventualmente cada persona reciba la atención que necesite y así darle la posibilidad de recuperarse. El sistema de salud con mucho esfuerzo está dando respuesta tanto a los pacientes Covid como a aquellos que padecen otras patologías, necesitamos cuidarlos a todos.

Sabemos del cansancio y la incertidumbre que se siente, sabemos que están siendo meses difíciles los que nos toca transitar desde lo sanitario, lo económico, social y emocional.

Entendemos que es necesario preservar el trabajo y la actividad de cada persona pero al mismo tiempo cuidarnos, el nivel de contagios se ha acelerado en la región y por ello hoy más que nunca tenemos que extremar los cuidados y controles, desalentando la concurrencia a los espacios públicos y las reuniones afectivas, minimizando las salidas y contactos sociales a lo estrictamente necesario.

Entendemos la necesidad de continuar con las actividades comerciales y oficios, el ejercicio de profesiones liberales y la actividad física al aire libre que es lo que hemos puesto de manifiesto y lo seguiremos haciendo ante las autoridades regionales y provinciales.

Una vez más apelamos a la responsabilidad y al compromiso social e individual para poder atravesar este momento de la pandemia. Más que nunca, debemos extremar los cuidados y respetar las medidas de prevención.