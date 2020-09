Gran malestar de comerciantes de Venado Tuerto por las medidas anunciadas por el Gobernador

Hace unos días habían anunciado que no estaban dispuestos a volver a cerrar. Varios comerciantes comenzaron a instigar por redes sociales de "revelarse" y abrir igual sus negocios.

Este viernes a la tarde el Intendente Leonel Chiarella tuvo una reunión vía zoom con el Gobernador Omar Perotti en la cual el mandatario local le manifestó que no veía conveniente el regreso de fase. El pedido de Chiarella no fue escuchado por Perotti, y se volvió de fase.

Los mismos comerciantes están convocando a una manifestación este sábado a las 12:00hs. en 25 de Mayo y Belgrano bajo el lema de "Queremos trabajar".

Las nuevas medidas, las cuales comienzan a las 0 horas de esta sábado y son por 14 días, quedan suspendidas las siguientes actividades:

* Comercio mayorista y minorista de venta de mercaderías de rubros no esenciales.

* Locales gastronómicos. Bares, restaurantes, rotiserías, heladerías y de venta de productos alimenticios

* Actividades comerciales de shoppings

* Ejercicio de profesiones liberales, incluidos mandatarios, corredores y martilleros, actividad inmobiliaria y mundanza.

* Servicio de personal doméstico

* Actividades religiosas

* Obras privadas que ocupen más de 5 trabajadores profesionales o contratistas

* Actividades administrativas, sindicatos, entidades gremiales empresariales, obras sociales, cajas y colegios profesionales, entidades deportivas, universidades

* Práctica de actividad deportiva y física en instalaciones cerradas tales como clubes y gimnasios o espacios públicos al aire libre

* Pesca deportiva y recreativa. Modalidad de costa y embarcados, navegación recretariva y guarderías náuticas y clubes deportivos.

* Servicios de peluquería, manicura, cosmetología y podología.

* Museos, bibliotecas, y lugares recreativos de divulgación científica.

* Sala de grabación y ensayo.

* Enseñanza disciplinas artísticas

* Caminatas recreativas para personas mayores de 60 años o estén incluidas en los grupo de riesgo

* Actividades artísticas y artesanal a cielo abierto, en plazas, parques y paseos.



"Sr. Intendente. Ningún rubro de nuestra ciudad esta dispuesto a seguir soportando los mandatos injustos, por favor como nuestro representante acceda ante su ciudad y la población de Venado Tuerto. No se contagia en los comercios, sino en las reunión de contacto familiar y grupos de amigos. Esperamos su intersección", escribió una comerciante.

Por su parte Gonzalo instigó: "Da bronca e impotencia la decisión tomada Gobernador Perotti. Ustedes sin el pueblo que paga impuestos no son nada. Comerciantes los invito a hacer una rebelión fiscal, tenemos que unirnos todos porque nos van a pisar la cabeza. Dejemos las diferencias de lado, seas provida, proaborto, radical, macrista, socialista de izquierda, de derecha, liberal, conservador, no importa la bandera política la gente la viene pasando mal. EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERA VENCIDO,HAGAMOS REBELIÓN FISCAL, LOS CACEROLASOS NO SIRVEN".

Habrá que esperar en las próximas horas que decisión toman la mayoría de los comerciantes, si de abrir y enfrentar las medidas del Gobernador o cerrar por 14 días, los cuales podrían ser más si las cosas no mejoran.

