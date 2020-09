Industria sí, bares y comercios no: se espera para cerca de las 20 el anuncio de regreso de fase

El gobernador Omar Perotti anunciará alrededor de las 20, o quizás antes, las restricciones que, en los hechos, se convertirá en un regreso a fase 2, aunque con matices, de la cuarentena.

Las medidas estaban aún en análisis en reuniones de las que participaban el propio gobernador, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el intendente Pablo Javkin y los responsables de las carteras sanitarias de la provincia, Sonia Martorano, y de la ciudad, Leonardo Caruana.

También los expertos que asesoran al gobierno provincial participaron virtualmente de las reuniones. Y si bien ellos recomendaron regresar a fase 1, atento al alarmante aumento de la curva de contagios de las últimas semanas, la decisión sería ir a un estadío similar a la fase dos, aunque se discutían algunos matices.





El gobernador tendría decidido que la industria continúe en funcionamiento, pero no el comercio ni la gastronomía. El intendente Pablo Javkin habría sugerido que los negocios puedan funcionar con el sistema de take away y envíos, lo mismo que bares y restaurantes.

Los negocios de venta de alimentos y farmacias continuarán abiertos y la administración pública se reducirá al mismo, favoreciendo el teletrabajo.

La idea es reducir la circulación a un 25 por ciento de lo habitual, que solo puedan moverse de un lugar a otro los trabajadores esenciales.

Todo esto por 14 días, tiempo que esperan sea suficiente para reordenar la situación y sobre todo el control y el seguimiento de los casos de coronavirus, para así ponerle un freno a la circulación comunitaria, hoy la principal fuente de contagio.

"La única receta corta que tenemos es la vacuna, hasta eso, tenemos la obligación de cuidarnos. Todos nosotros tenemos que tener una responsabilidad y cuidarnos", dijo este viernes el ministro González García.

Fuente: La Capital