Maria Teresa| Goyechea y equipo reunido con el Director del Hospital

Como es de público conocimiento, en nuestra localidad se registró el primer caso positivo de Covid 19, que se encuentra aislado en su domicilio junto a 2(dos) personas convivientes. Los mismos no presentan síntomas, gozan de buen estado de salud y no presentan factores de riesgos.

En consecuencia a este caso, se registraron 12 (doce) contactos estrechos, los que se encuentran en aislamiento obligatorio en sus domicilios, sin síntomas y buen estado de salud, y en el día de mañana se realizarán los hisopados a cada uno de ellos. La información que arroje estos resultados será comunicada en primer instancia a las personas involucradas y posteriormente a toda la comunidad.

A raíz de esto, volvemos a remarcar la importancia de no mantener reuniones familiares ni afectivas ni sociales.

Además, y advirtiendo que hay trabajos esenciales que vinculan a ciudadanos de María Teresa con aquellas localidades con transmisión comunitaria del virus, solicitamos que al volver a nuestro pueblo disminuyan al máximo sus posibilidades de cualquier tipo de evento o reunión social.

Los últimos sucesos nos demuestran que la mayor probabilidad de contagios ocurre en este tipo de reuniones, por lo que es de suma importancia apelar nuevamente a la responsabilidad individual en cumplir con las disposiciones vigentes:

• No asistir a reuniones familiares, afectivas ni sociales.

• Usar barbijo o “tapaboca” si salís a comprar alimentos o si es imprescindible realizar algún trámite,

• Mantener el distanciamiento social mínimo de dos metros,

• Toser en el pliego del codo,

• Higienizarse frecuentemente las manos con agua y jabón o alcohol en gel,

• Continuar con los cuidados en aquellos domicilios donde residen personas con factores de riesgo.

No es momento de relajarse. Sigamos protegiendo a nuestra familia y a toda la comunidad.

REITERAMOS NO MANTENGAMOS REUNIONES FAMILIARES, NI AFECTIVAS, NI SOCIALES.

#SigamosCuidandonos