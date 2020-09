Venado Tuerto | Milardovich admitió que "estamos al límite de la rebeldía social"

Esas mismas versiones enseguida se instalaron en nuestra comunidad y ante la consulta de este diario, el jefe de Gabinete municipal, Diego Milardovich, reconoció que "estamos al límite de la rebeldía social, ya que no hay medidas restrictivas que logren un consenso mayoritario de la población. Haciendo una evaluación a cinco meses y medio de aislamiento social, estoy cada día más convencido de que hubiera sido inteligente establecer 30 días de cuarentena estricta en todo el país para que todos entendieran los riesgos de la situación y luego evaluar el escenario por regiones". Y agregó: "Bien sabemos que los contagios empezaron en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el cierre tenía que ser estricto desde el inicio, pero en el sur santafesino estuvimos varios meses refugiados, y empezando a sufrir efectos secundarios, sin que pasara nada con el virus. Y la verdad es que hoy, tantos meses después, se haría muy difícil el acatamiento de una fase uno, tanto por el factor económico, como por el factor emocional", fundamentó.

"La medida que establecimos en Venado obedeció al sensible aumento del número de casos, que elevó la ocupación de camas, y también se tuvieron en cuenta las advertencias sobre la disponibilidad de recurso humano (médicos, enfermeras, kinesiólogos), y por supuesto que influyó el nuevo brote en el geriátrico, siempre de alto riesgo por alojar personas de edad avanzada y con patologías asociadas y, por lo tanto, muy vulnerables", resumió Milardovich.

"Adoptamos una medida lógica, intuyendo que cualquier retroceso de fase hubiera disparado el rechazo de gran parte de la población, con el grave riesgo de conducirnos a una situación de ingobernabilidad. Por eso nuestra propuesta al gobernador Omar Perotti apuntó a bajar la circulación de gente y cuidando de causar trastornos económicos y psíquicos que antes eran subestimados y hoy son atendidos. Con esta estrategia seguiremos hasta el próximo viernes 11 (NdR: la medida local era hasta el domingo 6 pero la extendieron para alinearse con la Provincia) y en esa jornada analizaremos la situación epidemiológica para ver cómo continuamos. En general vemos que la ciudad se 'tranquilizó' desde las 17 e incluso el fin de semana mejoraron las conductas", sostuvo Milardovich, reconociendo que los días fríos y lluviosos ayudaron.

Comerciantes en lucha

La mañana del último miércoles transcurrió entre inquietantes rumores en torno a las derivaciones locales de la pandemia. El primero de ellos apuntaba a un presunto regreso a fase 1 de Venado Tuerto, una de las ciudades del sur-sur provincial que viene acumulando mayor cantidad de casos en las últimas semanas. Ya en horas del mediodía se reunió el Comité Operativo de Emergencia Interministerial en Rosario, y a su término atendió a la prensa la vicegobernadora Alejandra Rodenas, señalando que "estamos iniciando el tránsito hacia el pico" de casos. Si bien descartó por el momento el citado "descenso de categoría", quedó la sensación de que la Casa Gris aguardaría la evolución de la curva epidemiológica de la provincia, y en particular de los distritos más complicados, y que podría endurecer las restricciones si el Ministerio de Salud considera inminente el riesgo de colapso por alto porcentaje de camas ocupadas y déficit del recurso humano en el sistema sanitario.

Casi al mismo tiempo se viralizaba una advertencia de los comerciantes, sin mencionar la autoría de ninguna institución, con un título categórico: "No cerramos más", subrayando en el texto: ¡Ya no estamos dispuestos a volver a fase 1, ya no estamos dispuestos a volver a cerrar nuestras puertas, a seguir perdiendo posibilidades de salir adelante!", entre otros conceptos reveladores de un fuerte disgusto.

Lejos de tomar distancia del severo planteo, el presidente del Centro Comercial e Industrial, Luis Pagnone, comentó que enseguida se comunicó con el Municipio porque "una vuelta a fase uno sería catastrófico para el comercio local". Sin dudas la dirigencia necesita responder a una fuerte presión de las bases, que reaccionaron de inmediato ante las versiones de un retroceso en Venado. "Ya cerraron muchos comercios en estos meses y no queremos que ese fenómeno se agrave aún más", señaló Pagnone, quien no dudó en sumarse a una "desobediencia comercial" si la Provincia le impone la fase a uno a la ciudad. "Si ahora mismo estamos reclamando que muchos comercios que deben cerrar a la 17, puedan hacerlo a las 19, es obvio que no vamos a tolerar mayores restricciones, porque la situación no da para más. Si no hay comercios abiertos, el Estado no podrá cobrar impuestos y el quebranto será generalizado", enfatizó el dirigente, agregando que en nuestra ciudad los grandes brotes no se dieron en el comercio ni en la industria, sino en las reuniones sociales en el ámbito privado o en el espacio público.