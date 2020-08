De la Unidad Regional VIII a la Provincia

Luego de un viernes plagado de versiones en torno al futuro del jefe de la Policía de Santa Fe, el ministro de Seguridad Marcelo Sain confirmó que Víctor Sarnaglia ya no encabeza la institución policial y será reemplazado por Emilce Chimenti. "La decisión del gobernador Perotti es de cesarlo del ejercicio de la función como jefe de Policía", aseguró el titular de Seguridad.

Posteriormente el ministro señaló, "Designaremos a Chimenti como jefa de la Policía de la provincia de Santa Fe, como subjefe a Ariel Zancocchia que se venía desempeñando como jefe de la unidad regional de Venado Tuerto y el resto de los mandos, aproximadamente un tercio de los mandos superiores de unidades regionales y de direcciones generales, fueron designados hoy en la tarde por una resolución mía", adelantó el ministro. "Hasta que esté el decreto sigue a cargo de la institución Emilce Chimenti. Esta es la decisión política del jefe de la administración y del jefe político del gobierno de Santa Fe", concluyó.

La decisión de apartar a Sarnaglia de la Policía santafesina está relacionada con la investigación en torno al juego clandestino en el sur provincial, causa por la que este viernes el comisario declaró como testigo. Se sospecha que su nombre aparecía en los escritos de la secretaria del empresario Leonardo Peiti, hoy arrepentido, y donde se indicaba con detalle la forma de distribución de los presuntos sobornos a fiscales. "A partir de esta ramificación de la investigación, que es muy grande, nosotros hemos tomado la decisión que les comunicamos. No quiero dar más detalles de cuáles son las cuestiones que evaluamos para tomarla pero está íntimamente vinculado con este tema", expresó Sain .

En la tarde de ayer, con su estilo tan particular Sain confirmaba el desplazamiento en un tuit que contenía una foto junto a la subjefa de Policía, Emilce Chiementi, y en el que se leía: "Trabajando con la Jefa de la Policia de la Provincia de Santa Fe, Emilce Chimenti, en la conformación de los nuevos mandos superiores de nuestra institución policial".

FUENTE AIRES DE SANTA FE