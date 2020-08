Este año no habrá actividad en la Liga Venadense de Fútbol

La decisión de terminar la temporada se tomó el lunes luego de una reunión vía zoom del Presidente de la Liga Venadense, Jorge Bournot, con los presidentes de los clubes y el viernes fue notificada la Liga Santafesina. De todos modos ya se sabía desde hace varias semanas que no habría fútbol oficial ya que las condiciones en medio de la pandemia no están dadas para la vuelta del fútbol. Solo se había jugado una fecha del campeonato en marzo, y volver sin público en las canchas en imposible para los

clubes.

Solo se dejó una puerta abierta para que las Divisiones Inferiores e Infantiles puedan jugar algún tipo de competencia este año, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.

Hasta el momento la vuelta a los entrenamientos, con estrictos protocolos, sigue confirmada para el siete de septiembre, pero muy pocos clubes de la Liga Venadense lo harán; ya que al no haber competencia no desean afrontar los gastos que esto implica.

De todos modos habrá mucho trabajo en la Liga Venadense en los próximos meses ya que se debe diagramar un nuevo campeonato en ambas divisiones, "A" y "B", ya que la actual forma de disputa termina este año y hay varios proyectos para renovarla.

En un principio la acción oficial regresaría en marzo o finales de febrero del próximo año, pero en algo que coincidieron todos los dirigentes es que quieren volver con público en las canchas; sin restricciones para poder recaudar ya que vislumbran un año muy complicado en lo económico.

© 2020 Diario La Guía