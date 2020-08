Venturelli estalló contra el cambio de reglas de juego en el comienzo de lo peor de la pandemia

<p Esta situación, según explicó el director del centro médico privado, Emilio Venturelli, obligó a una sectorización edilicia que no los exime del "serio riesgo" de una suspensión de servicios a causa de contagios intra-sanatoriales. Además, la declaración institucional sostuvo sin anestesia que "estamos en el inicio del colapso sanitario", sacudiendo el escenario venadense.





"Los primeros meses de cuarentena a nivel local fueron virtuales, porque prácticamente no había casos, pero siempre dije que tarde o temprano iban a llegar, y en gran número. Cuando explotó el Area Metropolitana de Buenos Aires era cuestión de semanas que el virus desembarcara en Venado y la zona, y eso mismo nos impactó desde el lado de Rosario, golpeando en el camino a Casilda y Firmat. Esto es lo mismo que pasó en las grandes ciudades del mundo, que fueron los focos principales, para diseminarse luego en las poblaciones intermedias y al final ingresar en todos lados", detalló el directivo.

"En un primer momento se concilió en Venado, entre el sector público y privado, una metodología de trabajo con dos frentes de batalla: uno especializado en pacientes Covid (Hospital Gutiérrez) y otro en patologías no Covid (sanatorios San Martín y Castelli), y se hizo sobre la experiencia de España e Italia, entre otros países, que sufrieron el estallido de sus sistemas de salud. Así nos organizamos y transcurrieron los meses sin novedades, o con casos positivos aislados, hasta que los contagios se multiplicaron -nosotros lo veíamos venir en el laboratorio- y entonces el COE modificó el protocolo de pronto y se asignó al Sanatorio San Martín los pacientes Covid con cobertura social, en tanto que aquellos sin obra social se internan en el Hospital Gutiérrez", relató.

"¡Nosotros nos preparamos durante cinco meses para funcionar de una manera y cuando empiezan a aparecer los contagios en serio se cambia todo de golpe!", exclamó Venturelli, visibilizando su disgusto y justificando el porqué del duro comunicado.

"En el Sanatorio (San Martín) no estábamos preparados para la atención de pacientes Covid y tuvimos que diseñar de la noche a la mañana una sectorización en una estructura edilicia limitada, que no tiene nada que ver con las posibilidades que ofrece el Hospital. Nuestro edificio tiene más de 70 años de antigüedad y es imposible incorporar un ala Covid sin generar riesgos. Tenemos lo que tenemos", remarcó. Además, alertó que esa reconversión los obliga a prestar servicios con personal estanco que "no se puede mezclar y en caso de eventuales contagios o aislamientos no tienen un reemplazo".

"No sé quién tomó la medida, a nosotros nos informaron de la vigencia de un nuevo protocolo, sólo sé que surgió de la reunión del Comité de Emergencia que se reúne en Venado, pero desconozco si es una resolución de orden local o una directiva del Ministerio de Salud provincial", puntualizó el directivo.

¿Brazos cruzados?

Como este diario lo reflejó en sus crónicas y análisis, en las últimas semanas en el Hospital Gutiérrez crecieron los rumores de apertura de uno de sus brazos de internación Covid: la Peña Boquense y el ex Sanatorio Beroiz, e incluso funcionarios de la sanidad regional oficializaron esas versiones, aunque sin precisar fecha. Sin embargo, sorprendió que desde hace unos días los pacientes Covid con obra social son derivados al San Martín, mientras siguen cerrados (¿por falta de recurso humano?) los promocionados centros de internación alternativos. Además, lo que acrecienta el enojo de Venturelli es que el ex Beroiz, cuya reapertura había gestionado él mismo ante el Sindicato de Camioneros santafesino, fue cedido a través de un convenio a la Provincia para su habilitación apenas la demanda lo exigiera, es decir, ahora.

"Hicimos la advertencia mediante el comunicado porque el Sanatorio San Martín es una referencia departamental para numerosas prestaciones, desde obstetricia y neonatología, con alta complejidad, hasta los servicios de hemodinamia y hemodiálisis, y ante esta obligación de atender pacientes Covid, a pesar de nuestros estrictos protocolos internos corremos el riesgo de un cierre por contagios intra-sanatoriales", alertó, recordando enseguida que el establecimiento es responsable de la atención de 18 mil afiliados de PAMI. Y fue más allá en las hipótesis para dimensionar la gravedad de la situación: "¿Qué pasa si no podemos atender un infarto porque la sala de hemodinamia está contaminada?", interrogó.

Más adelante, el presidente del Círculo Médico del Departamento General López, en alusión al nuevo brote detectado en un geriátrico local (en el mediodía de ayer se confirmaron 21 contagios y se anunció la contención de los infectados, mientras sea posible, en la misma residencia de avenida Santa Fe), señaló que "si se extendiera el contagio de coronavirus a decenas de abuelos internados el colapso del sistema sería inevitable porque las camas críticas son pocas, dado que en esta época del año también demandan cuidados intensivos otras patologías".

"No quiero entrar en conflicto con nadie, y menos aún en medio de una crisis sanitaria, pero siento necesidad de reclamar que se revise la actitud de desarmar una metodología de trabajo que estaba dando respuesta y que desmontaron apenas crecieron los casos", reprochó. "Incluso me comuniqué en el comienzo de esta semana con la ministra de Salud (Sonia Martorano) y ella se comprometió a reordenar el territorio, así que estamos a la espera de novedades", comentó.

Recursos humanos

Con el incremento de los contagios también quedó expuesto un grave déficit en el recurso humano del sistema de salud en general, en mayor medida en las áreas de enfermería y terapistas, fenómeno muy conocido al que debe añadirse ahora una acumulación de bajas en el personal sanitario por diversas circunstancias (el director del Hospital Gutiérrez, Daniel Alzari, admitió ayer que sólo está activo el 60 por ciento del personal de enfermería). En tal sentido Venturelli recordó que si bien desde el comienzo de la pandemia se optimizó la infraestructura y el equipamiento del sistema de sanidad, no se reforzó en igual medida la mano de obra. "En marzo se tendría que haber iniciado un intenso reclutamiento y capacitación contrarreloj de recursos humanos. Sin dudas que se podría haber fortalecido el sistema de salud, pero no se puso el foco en ese aspecto, aun sabiendo que en Europa debieron recurrir a profesionales veterinarios en la emergencia", graficó. "A estas alturas está claro que faltó una estrategia en ese punto, pero hoy ya no hay tiempo para casi nada y estamos obligados a dar la pelea en estas condiciones. Tenemos que saber que la cosa viene para peor. En un principio los casos eran extraños para todos y ahora a la mayoría las balas nos pican cerca", admitió el médico, quien redondeó manifestando su acuerdo con la decisión del Gobierno local de restringir los horarios de actividades comerciales y recreativas, como así también ratificar la prohibición de reuniones familiares y afectivas: "Algo tenían que hacer porque en los últimos 15 o 20 días hubo mucho descontrol, como si no estuviéramos en el medio de una pandemia".

Por: Juan Franco (Análisis) Diario El Informe