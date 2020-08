El Dr. Miguel Pedrola tiene Coronavirus y debió ser internado

En diálogo con PuebloRegional, el infectólogo informó que "tanto él como su familia se contagiaron la semana pasada, su esposa ya fue dada de alta, mientras que sus hijos están bien".

“Los cuatro nos contagiamos la semana pasada. Mi esposa dio positivo el lunes, hoy ya fue dada de alta, estuvo mal los primeros días, pero está muy bien. Nosotros empezamos a tener síntomas el miércoles. Los chicos están muy bien y en mi caso, al faltarme el aire el sábado y el lunes, otra vez decidí hacerme una tomografía para ver si había algo más. Ahí me encontraron una neumonía leve y quedé internado”, contó Pedrola.

“Hay que ir evaluando cómo voy evolucionando, si es necesario que me hagan plasma o si solamente con antibióticos y corticoides la paso y me puedo ir de alta. Desde ayer que me interné a hoy estoy muchísimo mejor. Si sigo andando bien y los laboratorios dan bien es probable que entre mañana y pasado me vaya de alta”, agregó.

Pedrola volvió a nuestra ciudad en marzo, en un vuelo de repartición dispuesto por el Gobierno nacional después de la cancelación de viajes aéreos desde países donde estaba presente el Covid-19. El profesional venadense es director científico de Aids Healthcare Foundation (AHF) para América Latina y el Caribe, reconocido por sus trabajos contra el VIH.



Fuente: Pueblo Regional/FM DaLe! Venado Tuerto