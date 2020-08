Por la gloria europea: PSG – Bayern Munich

Por un lado está el gigante aleman Bayern Munich que llega vapuleando a todos sus rivales, enfrente se encontrara el PSG que buscara su primer trofeo de la mano de Neymar y todas sus estrellas.

Sin dudas esta fue la más atípica de las Champions League disputadas, no solo por sus resultados escandalosos, sino por el contexto mundial. Desde su reanudación, la fase final se juega en un mismo lugar para evitar los traslados. Es así que Lisboa recibirá esta tarde la gran final, PSG vs Bayern Munich.

Los alemanes no podrían llegar de mejor manera, desde la vuelta del futbol se quedaron con la liga y copa de su país. Ya en la Champions, los teutones aplastaron a todos sus rivales, primero barrió al Chelsea 4-1 (7-1 el global) por el pendiente de los ocatavos de final, luego humilló al Barcelona de Messi por 8-2 y finalmente superó sin demasiados sobresaltos por 3-0 al Lyon en las semifinales.

Los parisinos a diferencia jugaron menos y trabajaron más para llegar al último día de competición. Su liga fue suspendida y declarado campeón sin más partidos. A nivel nacional solo jugó las finales de la Copa de Francia y la Copa de la Liga de Francia donde salió victorioso en ambos casos. En la Copa de Europa sufrió para pasar los cuartos de final vs Atalanta, ganó 2-1 con dos goles en tiempo añadido, para así superar en semis 3-0 al sorpresivo Leipzig alemán.

Si bien las formaciones no están confirmadas, los equipos no variaran demasiado de lo visto en semifinales. Los franceses esperan por la recuperación de su arquero Keylor Navas y su volante central Marco Verratti, mientras que la máquina alemana tiene todas sus piezas aceitadas y podría poner el mismo 11 que jugó vs Lyon.

Probables formaciones:

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Gnabry, Thiago, Muller, Goretzka, Perisic; Lewandowski.



Paris Saint Germain: Keylor Navas; Thilo Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Paredes, Di María, Neymar, Mbappé.