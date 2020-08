Acreditan los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección Provincial Programa Alimentario, informa que a partir del martes 25 de agosto estarán acreditados los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de agosto, en todas las localidades de la provincia de Santa Fe.

Además, se acreditará un refuerzo de $ 700 para los beneficiarios que convivan en su grupo familiar con niños de hasta 12 años de edad, y/o personas mayores a partir de los 65 años; llegando a $ 1.000.

COMPONENTE CELÍACO

En tanto, partir del lunes 31, estarán acreditados los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía, Componente Celíaco, correspondientes al mes de agosto, en todas las localidades de la provincia de Santa Fe.

Todos los beneficiarios con celiaquía, que no cuentan con cobertura de obra social, percibirán una acreditación de $ 3.000.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Asimismo, recordamos los derechos y obligaciones de los beneficiarios de la tarjeta:

<< Presentar DNI

<< No existe la obligación de gastar todo el monto en una sola compra y un solo comercio

<< Nadie puede retener la tarjeta

<< Debe exigirse el comprobarte de la compra con el saldo de la tarjeta

<< Puede realizarse la compra en cualquier comercio adherido a la red

<< El comerciante no puede recargar el precio por el uso de la tarjeta

Ante cualquier irregularidad, debe realizarse la denuncia en la comuna o municipio correspondiente y, también, en el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, comunicándose al teléfono (0342) 4579269 o a través de www.santafe.gov.ar.