Milardovich rechazó la fase 1 y marcó diferencias con Perotti

Y en la mañana del lunes feriado del 17 de agosto, el intendente Leonel Chiarella debió apurar la desmentida del rumor que circulaba vertiginosamente en las redes sociales, mientras el periodismo local se dedicaba a chequear la especie. Visiblemente molesto, el jefe de Gabinete, Diego Milardovich, sintetizó la posición municipal: "Nos generan cierta inquietud estas versiones que se lanzaron acerca de un retroceso de Venado a la fase 1 del aislamiento social, porque es muy claro el dictamen de los infectólogos que asesoran a la Dirección Regional de Salud, y que coincide con un criterio que desde hace un buen tiempo sostiene el gobierno de la ciudad, en el sentido de que la referencia para habilitar o restringir actividades tiene que ser la ocupación del sistema de salud, no sólo en cantidad de camas, sino también en disponibilidad del recurso humano".



"Como lo viene señalando con insistencia el intendente (Leonel) Chiarella, también debemos prestar atención a la economía, porque con la cuarentena se resintieron casi todos los rubros de la industria, el comercio y los servicios. Y el otro aspecto preocupante en la pandemia es que la población desatendió sus enfermedades crónicas, como también está probado el trastorno psíquico que sufren muchas personas en este escenario anormal", acotó Milardovich.

"Nosotros seguimos abrazados a este concepto de libertades responsables porque entendemos que hoy es el más adecuado para enfrentar una enfermedad que contagia mucho y enferma poco, además de caracterizarse por una baja mortalidad. Y así lo prueba -subrayó el funcionario- el hecho de que en nuestra región sigue en ascenso la curva de contagios y la contrapartida no es necesariamente una mayor presión sobre el sistema de salud".

Milardovich admitió que a casi cinco meses de aislamiento social -se cumplirán mañana- no hay amplio margen para ejercer una acción represiva sobre los eventuales transgresores de los protocolos sanitarios en el espacio público. "La población está muy cansada a estas alturas", justificó. Además, el gobierno local advirtió que "debemos atender la salud en su integridad y en este sentido entendemos como positivo que la gente pueda reunirse, porque el cultivo de los lazos afectivos también es sanador, pero sí exigimos que se respeten al máximo las recomendaciones preventivas que todos conocemos".

"Por supuesto que si advertimos conductas abusivas, como sucedió en otras ciudades de la provincia con reuniones familiares o amistosas de varias decenas de personas, vamos a intervenir con todo el rigor desde el Estado municipal porque eso es un exceso intolerable", diferenció el jefe de Gabinete.

Acto con sabor a poco

Consultado por la participación virtual del gobernador Omar Perotti en el acto sanmartiniano del 17 de agosto, el brazo político del intendente Chiarella reconoció que "me quedó sabor a poco, sobre todo por la desprolijidad del área de Protocolo provincial, ya que hasta último momento no supimos si el gobernador venía o no. Somos conscientes de que estos acontecimientos están condicionados en el marco de la pandemia, pero para Venado es una fecha muy significativa por constituirnos en sede provincial de los actos centrales de conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, y más aún cuando en los últimos gobiernos se le dio tanta trascendencia a la evocación. Pero más allá del hecho en sí -afirmó-, a los venadenses nos preocupa que luego de tantos meses de gestión el gobernador no haya visitado aún una ciudad de la importancia de la nuestra. Es una ausencia que nos alarma en un doble sentido, porque podría adelantar una actitud discriminatoria hacia las administraciones que no son de su mismo signo político".

Nodo con otro nombre

Más adelante, ante el requerimiento de este diario sobre la reciente confirmación del ex jefe de Gabinete del gobierno de José Freyre, Agustín Ferrer, como referente territorial del Ministerio de Gestión Pública, y si esa nueva función puede interpretarse como una coordinación nodal con otro nombre, Milardovich no vaciló en definir: "No hay ninguna duda de que ese cargo viene a cumplir con las mismas atribuciones que un jefe de Nodo. Y muestra, como lo habíamos dicho, que la eliminación de los nodos se basó más que nada en un capricho del nuevo gobierno y no en una política pública. En estos últimos meses, más aún con la pandemia, quedó claro que al gobierno provincial le falta un enlace con las administraciones locales y con la propia ciudadanía". Y cerró: "La semana pasada recibimos a Agustín (Ferrer) junto con el intendente Leonel Chiarella y precisamente le decía que su rol sería el mismo del coordinador del Nodo, sólo que sin una sede física como teníamos en ruta 8 y 9 de Julio, sino con carácter itinerante. De todos modos, confiamos en que el nuevo rol de Ferrer ayude a acercar posiciones con el Municipio y disipe cualquier amenaza de discriminación hacia los gobiernos no peronistas".

Fuente: El Informe