Sergio Berni lanzó otro spot electoral entrenando desde su casa

Ni la pandemia ni la crisis detienen la candidatura en proceso que arma Sergio Berni, aún contagiado de coronavirus. “Preparándonos para volver”, dice otro spot en clave electoral que el ministro de Seguridad subió a sus redes sociales. Berni contrajo coronavirus y se está recuperando.

El spot mezcla esas ganas de volver al ruedo con su perfil de candidato. En menos de un minuto, con frases que articulan con el eslogan de lo que parece ser el nombre de su partido-marca, “Fuerza Buenos Aires”, Berni intercala imágenes suyas en operativos policiales con otras desde su casa, entrenando, arriba de una bicicleta fija o de un banco para hacer abdominales. Y siempre, con un tono bélico: “Mientras seguimos trabajando nos preparamos para volver a la primera línea de batalla porque la Provincia merece todo nuestro esfuerzo”, dice el funcionario, uno de los más polémicos y quizás el más polémico que tiene el gobernador Axel Kicillof.

Sergio Berni contrató una agencia de publicidad y se posiciona como candidato Tal como publicó PERFIL, Berni contrató para moldear su imagen a una agencia de publicidad. El ministro también ordenó hacer pintadas en el Conurbano y todo indica que se prepara para ser candidato. Si bien dentro del propio Frente de Todos es muy cuestionado y el presidente Alberto Fernández le esquiva por su tirante relación con Sabina Frederic, el ministro resiste y parece darle al gobierno una figura para capturar votos de centro derecha. El spot de Sergio Berni: Siempre con un discurso más parecido al de Patricia Bullrich que al del que se supone es la línea “progresista” del oficialismo, el ministro genera ruido interno pero, al menos por ahora, también le da una ventaja electoral al FDT.

El spot termina con una recopilación de mensajes que le llegaron vía redes sociales y vaticina un regreso con la “Fuerza de los 17 millones de bonaerenses: Fuerza Buenos Aires”. Tras el 17A, Sergio Berni prefirió no agitar: "Las críticas hay que escucharlas" Pero Berni, además, quedó en el ojo de la tormenta por el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, un joven de Bahía Blanca, al que se lo vio, por última vez, detenido por policías bonaerenses. Si bien no hay evidencia de la participación de la policía en su desaparición, declaraciones que hizo y su defensa cerrada de la Bonaerense hicieron dudar a la madre del joven, Cristina, que le pidió la renuncia, cuando aparecieron huesos que serán analizados para ver si corresponden o no a Facundo.

MC Temas (Fuente www.perfil.com)