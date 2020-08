El presidente comunal de Cañada del Ucle le pidió al médico que diga la verdad

"No es por el tema del coronavirus. Nadie le pidió al médico que deje el pueblo y que es por ese virus. Todo falso, todo mal". El jefe comunal de Cañada del Ucle, Orlando Pruzzo, salió a aclarar el polémico tema que se instaló en el país por el caso del doctor Marcelo Palou, por el cual en el pueblo se juntaron 300 firmas para que la comuna lo remueva de su cargo. El médico habló en diversos medios y quedó instalado que toda la movida viene de la mano del contagio que sufrió, algo que desde la localidad distante a 150 kilómetros de Rosario niegan rotundamente. Incluso el propio funcionario del lugar, que tiene sólo mil habitantes, solicitó: "Quiero que se diga la verdad y se pongan las cosas en su lugar. No es por el coronavirus".

"¿De La Capital? ¡A aver que adivino por qué llama, ja! Orlando, es para vos". La esposa atiende el llamado de este diario tratando al interlocutor de la manera en la que están acostumbrados en los pueblos, donde todos se conocen, con suma amabilidad. Y no es difícil entablar la charla en un momento donde hay una enorme sorpresa por la repercusión que tuvo el conflicto con el médico. Pruzzo tiene el mismo trato, campechano y habla contando "su" verdad, pero aclaró que "no quiero encanar a nadie porque no es mi forma de ser".

No lo dice, pero se sabe que el inconveniente con Palou y las firmas levantadas -que él mismo firmó en su rol de presidente comunal- no tienen nada que ver con que se haya contagiado, sino con "el maltrato a personas, sobre todo mayores; las actitudes dentro del Samco, y los juegos que subía a las redes a través del Tik Tok", puntos que rezan en la nota que firmaron varios habitantes del lugar.



Pruzzo habló y confesó su desagrado por el momento que le toca atravesar a la comunidad. "Esto es un loquero. Estamos en todos los canales del país. El (Palou) debe hablar en televisión y decir lo que pasó, que no es por el coronavirus. Yo, a mis 70 años, voy a defender al pueblo y me la juego", expresó con cierto pesar por una situación inimaginable que le toca transitar al pueblo de la provincia.

"Me llaman de todos lados para que salga online, yo soy de hablar por teléfono, ¡qué online! Fui camionero 20 años, no necesito publicidad. Creo que hago bien las cosas, si no es así y la gente me lo dice me voy. A mí me interesa mi pueblo, mi gente y estoy orgulloso de todos. Tengo desocupación cero, eso es impagable. Ahora estoy mal porque estamos en boca de todos. Hasta de España me llamaron. Sí, de España. Hay que decir la verdad, todos nos equivocamos y hay que reconocerlo cuando pasa eso", expresó en una especie de monólogo que ensayó Pruzzo y que dejó en claro la incomodidad que le generó toda una movida que se dirigió hacia un sector incómodo, aunque la realidad pasa por otro lado. Al menos por lo que dicen en el pueblo y lo expuesto en la nota que firmaron 300 personas.

"Soy de pueblo, hay mil personas, si no somos parientes somos amigos. Nos conocemos todos. Es por eso que todo esto no me gusta. Hace 7 u 8 años que estoy en el cargo y lo único que quiero es que se pongan las cosas en su lugar. Si el médico se equivocó que lo diga, no pasa nada", expresó Pruzzo esperando una pronta resolución y que se termine esta película que considera de terror.

El médico aclaró que no va a regresar a Cañada del Ucle y deslizó "no voy más, que se arreglen". Pero, ¿estarían dispuestos a recibirlo de nuevo? "La gente no se qué hará si quiere regresar, depende de la gente", afirmó, aunque aclaró que por lo pronto se está buscando un nuevo doctor para la comunidad de Cañada del Ucle.

En el medio de la charla recordó la intervención pública de la Asociación de Médicos de la República Argentina a través de la secretaria Sandra Maiorana, quien dijo que "lo que está pasando con el médico de Cañada del Ucle es un linchamiento social. Un espanto". Por eso Pruzzo indicó: "Desde Amra un poco más nos trataron como que somos animales. Todos somos normales, es un pueblo chico y sano. No hay problemas, estamos todos gordos nomás".

El conflicto inesperado y que "se viralizó y nos hicimos populares" lo sacó en parte del eje, aunque las autoridades comunales intentan sortear el conflicto para enfocar la mirada con atención en los casos de coronavirus que se detectaron en el pueblo. "Estoy preocupado y ocupado en eso. Tenemos 83 personas aisladas, hay 7 casos positivos y hoy hicimos dos hisopados. Lo hizo la comuna con fondos propios, no de la provincia", concluyó.

Cañada del Ucle pasó de casi estar en el ostracismo a ser conocido, al menos su nombre. No por algo agradable, sino por un conflicto con un médico. Una historia que terminará con Palou dejando de atender en el pueblo y buscando otro destino, mientras que al lugar llegará otro doctor que se hará cargo de la salud de los habitantes. Esos que hoy están con un ataque de ira.