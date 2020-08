Una localidad de Buenos Aires prohíbe el ingreso de personas de Venado Tuerto

Comunicado de la Delegacion Municipal de Cañada Seca:

A partir de mañana 18 de agosto NO PODRÁN INGRESAR PERSONAS DE VENADO TUERTO a nuestro pueblo! Solicitamos la colaboración de todos (especialmente de los comerciantes) y sepan entender que es por el bien de todos! Por razones de personal no contamos con Recursos Humanos para hacer un control las 24 hs. (los empleados municipales pueden hacer horas puntuales pero no todo el día).

Por lo tanto, si alguien sabe de gente que ingresa a nuestra localidad de lugares dónde el virus es de transmisión comunitaria, dé aviso al Destacamento Local!

Cuidarnos es responsabilidad de todos!

Muchas gracias

Anteriormente pueblos como María Teresa, San Gregorio y Sancti Spiritu, le habían aconsejado a sus habitantes que no viajen a Venado Tuerto de no ser extremadamente necesario. Todo esto desde que Venado Tuerto fue declarada de trasmisión comunitaria.



© 2020 Diario La Guía