Violento asalto a un comerciante de Venado Tuerto en su vivienda

El hecho ocurrió el sábado pasado por la noche en inmediaciones de España y Dean Funes. La víctima, Oscar "corcho" Leotta, estaba mirando televisión cuando tres malvivientes ingresaron a la fuerza por la puerta trasera. En ese momento los delincuentes y su víctima entran en una pelea, pero como eran más lograron derrotarlo. Los golpes que recibió Oscar fueron muchos y muy violentos, tanto que le quebraron la nariz, recibió puntos en la cabeza, y sufrió desplazamiento de la retina de un ojo por lo cual corre riesgo su vista.

Los delincuentes escaparon con una importante suma de dinero y objetos de valor. Oscar salió de su casa y como puedo pido ayuda para luego ser atendido en el Hospital. La denuncia esta hecha pero no hay novedades de estos violentos delincuentes.

Como mencionamos anteriormente el asalto ocurrió el sábado, pero se dio a conocer en las últimas horas por la publicación de una vecina de Oscar, quien escribió: "De Venado Tuerto. Esto ocurre acá, y cuando toca a quien queres duele y mucho. Mi vecino, de toda la vida, 45 años, sin nada que decir, solo lo buen tipo que es, es un gran ser. Esto pasa porque tenemos una justicia injusta, a mi aún no me paso, ando siempre acompañada, fui insultada por las calles de mi ciudad, calumniada y amenazada de muerte, aún no me paso nada, creo que debo ser la única persona que agradece la pandemia, porque así salgo lo menos posible, han entrado a mi casa a robar, me rompieron el auto a ladrillazos por algo que no hice. Ojalá la justicia se ocupe... no quiero esto, es injusto... muy injusto. Fuerza Oscar".

© 2020 Diario La Guía