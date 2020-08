Melisa Manzino, Secretaria de Acción Social.

En Santa Isabel se levantó esa cuarentena sanitaria, regía hasta el día sábado y la provincia al no disponer por decreto la continuidad de esa cuarentena sanitaria eso significa que se levanta.

Eso modifica la situación de la localidad, de los habitantes y por supuesto la nuestra y las personas, de

Santa Isabel que tienen el permiso laboral el permiso de circulación a las fines laborales pueden ingresar a Villa Cañás, no tenemos facultades para impedir el ingreso de esas personas a la ciudad porque vienen a los fines laborales y tienen su permiso legal para hacerlo si se solicitó a cada una de esas personas al igual que quienes son de Villa Cañás y van a trabajar Isabel.





Cuando se detecta un caso sospechoso sabemos que todos los síntomas y da positivo se comunica con el Comité de Crisis.Hay un equipo de trabajo que viene trabajando en conjunto, dentro del Comité de Crisis hay un grupo reducido, que es el Comité Ejecutivo, que es el que se reúne ante cada situación de activación de un protocolo en que hay que aislar a los contactos más estrechos con casos positivos

Lo integra la dirección del hospital, los médicos clínicos del hospital y miembros del ejecutivo municipal

, esto es una cuestión sanitaria no hay horarios y cuando surgue una situacion el espacio fisico que nos reunimos en el SUM, un espacio externo al hospital y del municipio donde no hay circulación de otras personas y donde en este momento no se está usando para otra finalidad, porque necesitamos un lugar que

estuviera disponible de las 24 horas todos los días porque esto mismo que decíamos no hay horario para esto se convoca a través de un grupo de whatsapp en el horario que sea que sea necesario y ahí coordinamos todas las medidas a tomar todo se inicia con la activación de un protocolo es decir, cuando se presenta una persona con síntomas compatibles con covid-19 el hisopado o el resultado positivo de un

hisopado ya es un paso posterior digamos se empieza a abordar la situación, a partir de alli el equipo decide qué método que hace, por qué a veces se puede responder rápidamente y a veces demora 48 y ha tardado de 72 horas.



Tenemos dos vías para conocer un resultado de laboratorio, está la vía del efector público que es el hisopado que canaliza la provincia a través del 0 800 y que esas muestras se toman a través del 107 y se remiten al Cemar y esa muestra está teniendo una demora considerable, nosotros el último caso hisopado se activó el protocolo el 31 y estamos a la espera de los resultados todavía y lo que se hace es el médico que aborda esa situación activa el 0-800 y coordina con el 107 de Venado Tuerto que vengan a tomar la muestra.





La información está coordinada entre las dos instituciones se emite con un corte a las 19 horas de cada día ahí se va informando todas las situaciones los protocolos que se activan dentro de esas 24 horas si se confirma se descarta algún caso cuántos confirmados 24 horas cuando descartado y el acumulativo en la totalidad de los días el corte se hace lógicamente a las 19 horas porque tiene que haber un criterio para tomar las 24 horas del día si tenemos una información a las 9 de la noche va a salir reflejada al día siguiente.



En determinadas situaciones cuando los riesgos de contagio son masivos dependiendo del lugar donde trabaja la persona o si esa persona es un paciente de riesgo o ha estado en contacto con personas de riesgo y cuando urge conocer el resultado por cualquiera de estas situaciones que estaba nombrando o porque el lugar donde desarrolla su actividad es un lugar de concurrencia masiva que tiene atención al público o que trabaja por muchas otras muchas otras personas entonces es necesario saber si es un positivo o no para tratar de cortarle los contagios, tratamos de extremar desde acotar los tiempos y a veces lo canalizamos en decisión del comité ejecutivo por el privado y lo remitimos la muestra un laboratorio privado para conocer la muestra con mayor celeridad en el caso que la persona lo pueda costear porque eso tiene un costo en el caso que la persona le pueda abonar a la empresa o el comercio para encuentra trabajando y si no está esa posibilidad lo absorbe el municipio



Hago esta aclaración para que se sepa que no tienen que ver si va al público o el privado considera persona puede o no puede pagarlo cuando alguien no lo puede pagar se paga desde el municipio.Esa persona tiene que informar quiénes son sus contactos estrechos y un contacto estrecho es una persona que ha tenido un contacto por más de 15 minutos con el caso positivo a menos de dos metros de distancia en un lugar cerrado sin el uso del tapabocas o bien han tenido un contacto de abrazarse de darse un beso, de compartir el mate, de compartir el vaso con el cual están tomando una bebida o lo sencillo es un contacto estrecho y han viajado dentro del mismo vehículo juntos eso son las situaciones definen en contacto estrecho cosas, se aísla a los contactos estrechos de un caso positivo dependiendo de la situación preventivamente cuando el caso de sospechosos y todavía no tenemos la confirmación podemos empezar a ayudar a los contactos estrechos también pero lo que se hace es caso positivo se aísla todos sus contactos estrechos primero se hace el médico que aborde la situación acepto un cuestionario al paciente para

que le dé información de con qué personas estuvo quiénes son sus contactos explicando claramente que se entiende por contacto estrecho y después nos comunicamos con todos los contactos estrechos muchas veces son las mismas personas que tuvieron en contacto quienes se comunican.



La obligación de informar y es absolutamente importante que lo hagan y lo que nosotros siempre marcamos es si hubo alguna irregularidad si esa persona que dio positivo se contagió y dio positivo y fue un lugar donde no tenía que ir o hizo algo incorrecto preferimos y le pedimos que nos lo informe porque lo que interesa en ese momento a ver lo que ya está hecho mal ya está ya se hizo mal lo que interesa a ir para adelante y poder cortar los contagios entonces si esa persona por temor a cualquier sanción que se le pueda aplicar no te informa que estuvo en determinado lugar con determinadas personas a nosotros nos quedan con contactos sueltos y probablemente no podamos cortar con ese foco de posible contagio bien entonces siempre pedimos que la persona que da positivo que tiene la responsabilidad de informar lo haga y también a quienes fueron sus contactos.