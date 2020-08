Melincué : Trabajo de Bomberos Voluntarios en la zona de Villa Parque, en las proximidades del camping del Club Náutico

Anoche, siendo aproximadamente las 20:30 horas se registró un enorme incendio en la zona de Villa Parque, en las proximidades del camping del Club Náutico

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Melincué acudió a la zona, junto a la laguna, para sofocar lo que fue un incendio de dimensiones poco frecuentes.

Se dirigen los móviles N° 3, 11, 12 y 14 interviniendo sobre el incendio y procurando su rápidamente extinción, pero se enfrentaron a las adversas condiciones que se presentaban debido al fuerte viento, la gran sequía y terrenos con adversidades

Tras 9 horas de trabajo lograron sofocarlo casi a las 05:00, y debieron ser asistidos por los bomberos de Elortondo

Queremos, en primer término, felicitar a estos hombres y mujeres que arriesgaron todo para aplacar las llamas que se propagaban, y no cedían. También queremos agradecer a quienes, sin ser de nuestra localidad, los asistieron

En estos momentos los propios bomberos evalúan el estado de situación tras la destrucción que generaron las llamas. No sólo en cuanto a bienes materiales, sino en cuanto a recursos naturales: allí hay uno de los montes de pinos más bonitos del sur de Santa Fe

Por los datos recogidos hasta el momento se trata de un incendio que alguien provocó. Este no es el primer episodio al que nos enfrentamos en el último tiempo en nuestro pueblo

Rogamos que los ciudadanos se abstengan de realizar fuego de cualquier tipo o quemas para desmalezar los pastizales secos, porque las condiciones climáticas hacen que, hoy en día, eso sea muy riesgoso. O que, si fuera inevitable, avisen a los bomberos voluntarios de modo tal de hacerlo planificado y con todos los recaudos

Comuna de Melincué