Pedrola: Tenemos por delante uno o dos meses con aumento de casos de Covid-19

El responsable médico del Comité de Emergencia por la pandemia de Covid-19 y asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, Miguel Pedrola, evaluó la situación del departamento General López y aseguró que recién se está empezando a transitar el camino hacia el pico de contagios que se podría registrar en las próximas semanas. "Tenemos por delante uno o dos meses que serán complejos, con aumento de casos", consideró el profesional. "No estamos cerca del pico, al menos en Venado Tuerto y tal vez en Santa Fe, sino que estamos recién ingresando a lo que consideramos el momento de mayor cantidad de contagios", expresó.



En cuanto a la realidad del sistema de salud en el sur santafesino, el médico indicó que "tenemos una ocupación por casos de Covid-19 de menos del 15 por ciento de camas hospitalarias, al igual que en unidades de terapia intensiva", añadiendo que en el ámbito privado hay alrededor de un 70 u 80 por ciento de las camas ocupadas por cuestiones que no tienen relación con coronavirus, "algo frecuente en esta época del año". Y reforzó: "No es preocupante el tema de camas, pero debemos repetir que aún no estamos en el pico o en el momento de aumento de los contagios diarios".

Consultado sobre la aparición de casos en Venado Tuerto cuyas fuentes de contagio aún no pudieron ser detectadas, Pedrola sostuvo que "por ahora esa no es una preocupación, ya que los contagios donde no hallamos el nexo epidemiológico no es importante en cantidad". Más allá de eso "sabemos que en algún momento la transmisión comunitaria va a ser una realidad en toda la región, como ya lo es en Rosario, Gran Rosario, Casilda, y que cada vez se acerca más a nosotros. Desde el punto de vista epidemiológico es importante saber en qué punto estamos de la pandemia, lo que nos define qué paciente hisopar y cuál no", exclamó.

Haciendo hincapié en la fase en que se encuentra la ciudad y gran parte de las localidades de General López planteó que su variación va a estar directamente ligada al número de camas y de respiradores con los que se cuente, sumado a la evolución de los contagios diarios. "Estas variables nos van a ir dando un indicador sobre si necesitamos retroceder o no de fase. Hoy no es necesario, pero no descarto que en el futuro tengamos que volver atrás para disminuir el número de casos", enfatizó.

En este sentido explicó que al no existir hoy una cuarentena o fase restrictiva importante, pues son mínimas las actividades que no pueden desarrollarse, se observa un movimiento casi normal en la ciudad e incluso se detecta un relajamiento de las medidas de prevención. "Todos debemos entender la necesidad de continuar con los cuidados porque de otro modo vamos a terminar con más diagnósticos positivos de los que hubiésemos querido. Hoy la sociedad no acepta estar en cuarentena, por eso debemos trabajar en esta nueva realidad que a nadie le gusta, pero es la que tenemos", afirmó.

Por otro lado destacó la tarea que se viene haciendo en materia de hisopados: "A diario se realiza una importante cantidad de testeos, incluso nuestra región, más puntualmente en Venado Tuerto, es una de las localidades que más estudios hizo en relación con la cantidad de habitantes. Estamos hablando de más de 40 hisopados por día, que nos da números reales de lo que está pasando con la pandemia", precisó.

Por último anunció que en el Hospital General San Martín de Firmat ya no quedan pacientes internados por Covid, pues todos fueron dados de alta. Además, el centro médico, que en su momento había pasado a ser monovalente Covid, volvió a su condición original de polivalente (con atención de otras patologías).

Por: Santiago Balagué