El Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, renunció a su cargo

El Fiscal Regional de Rosario Patricio Serjal presentó su renuncia. La dimisión al cargo se da en medio de una investigación sobre corrupción que lo involucra a Serjal junto con el fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad sobre cobertura institucional a un capitalista de juego ilegal, que salió a la luz a raíz de una trama de extorsiones que se atribuyen a la banda de Los Monos.



En su renuncia, sin embargo, Serjal sostiene que es “ajeno” a la cuestiones “que se han ventilado y me he puesto a disposición de los investigadores para lo que los mismos requieran. Quiero dejar en claro que jamás he realizado actos que no se hayan ajustado a derecho durante mi función, hago referencia a mi actuación, desconociendo el modo en que san obrado otras personas y no siendo quién para juzgarlas”.

En la carta de dimisión, que deberá ser aceptada por el gobernador Omar Perotti, el fiscal saliente asegura entender “que en virtud de las circunstancias, es necesaria una renovación en el rol de fiscal regional, ello dada la relevancia política institucional que tiene el rol”.

Tanto Serjal y Ponce Asahad fueron denunciados por un capitalista del juego que tiene negocios ilegales en la provincia en una audiencia penal en la que se lo imputó, donde expresó que ambos funcionarios del MPA le exigían dinero a cambio cierto nivel de protección para que pudiera seguir delinquiendo.