Villa Cañas | Historia de Coronavirus contada en primera persona

El agradecimiento de Claudio y su esposa, a toda la gente que se preocupó por su salud, y llamó para demostrar su cariño y su solidaridad.

"Estoy inmensamente feliz porque hasta este momento, mis compañeros de la Municipalidad, mi familia, la gente que frecuento en el Club, nadie tiene un solo síntoma de nada, están todos en perfectas condiciones.

Espero no contagiar a nadie, nadie contagia queriendo, pero uno se siente mejor si esas cosas no suceden.

Respecto a mi salud estoy en perfectas condiciones, no tengo fiebre, desde el lunes estoy sin respirador, el habernos enterado el POSITIVO con permitió el tratamiento con Plasma, que ya lo hicimos.

Ahora nos queda transitar el camino que dice el protocolo.

Agradecimiento infinito a todos, quería que escucharan de mi boca que sepan que estoy muy bien, que cuando vuelva lo voy a hacer completamente inmunizado y ya no voy a tener mas problemas con el coronavirus, esta sepa ya no me enferma mas.

Si alguien le toca transitar por ésto, no se asusten, el grueso de las personas si te cuidas y haces lo que te dicen va a andar muy bien. UNA VEZ MAS GRACIAS!!!"