Venado Tuerto: Momentos de tensión en la marcha por pedido de Justicia por Lucas

La manifestación marchaba con tranquilidad hasta llegar a la Comisaría Segunda cuando algunas personas rompieron los vidrios del edificio. Afortunadamente las cosas en ese lugar no pasó a mayores gracias a la intervención de los demás manifestantes que calmaron a los exaltados y a la no reacción por parte de la policía.

Pero cuando la manifestación llegó a Castelli y Chacabuco (a metros del Juzgado y Tribunales) las personas que marchaban se encontraron con una fuerte presencia policíal y la tensión volvió. En el lugar estaba el Fiscal Mauro Blanco, quien investiga el hecho. Se rompieron vidrios de un patrullero y la policía efectuó disparos al aire para disuadir.

De a poco los ánimos se fueron apaciguando y las cosas no paso a mayores teniendo que lamentar algún lesionado, pero por momentos el clima fue muy tenso.

Pancartas con gritos de "Justicia" y "Asesinos" acompañaron la marcha.