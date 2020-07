Efemérides del 25 de julio

En 1968 nació el actor Matt LeBlanc, conocido por interpretar a Joey en la serie Friends.

En 1978 nació en Inglaterra Louise Brown, primera persona en el mundo que nació a partir de una fecundación in vitro.

En 1980 la banda australiana AC/DC editó “Back in black”, séptimo álbum y uno de los más exitosos, con clásicos como “Shoot to Thrill”, “Hells Bells”, “You Shook Me All Night Long”, y “Back in Black”.

En 1995 falleció Osvaldo Pugliese, director de orquesta, pianista y compositor de tangos.

En 2004, Argentina perdió la Copa América de Perú ante Brasil, después de igualar 2 a 2 en un partido increíble y con derrota en los penales.

En 2010, WikiLeaks publicó los documentos secretos sobre la Guerra de Afganistán, una de las filtraciones más grandes en la historia militar de Estados Unidos.

En 2013 falleció León Ferrari, artista plástico argentino.