Horóscopo del día¿Qué deparan los astros para este martes?

Aries: Aries, es posible que alguien del entorno cercano te hiera de alguna manera hoy, aún así, actuarás racionalmente y sabrás disimular tu estado emocional. De todas maneras, guardarse lo negativo dentro solamente produce rencor; debes procurar evitarlo. En el terreno sentimental, no tendrás problemas, pues te entenderás con tu pareja.

Tauro: Hoy podrían hacerte algunas proposiciones de distintos tipos; no debes tomar decisiones ahora, sobre todo si se trata de un desembolso económico. En general, este no será un buen momento para correr riesgos financieros aunque parezca que todos los cabos están bien atados: sé prudente.

Géminis: Tus emociones estarán revueltas en este día, Géminis, así que probablemente tengas problemas en casa. Por otra parte, todavía no has resuelto completamente tus problemas de pareja; deberías hacer algunas concesiones. Si no tienes pareja, quizá llegues a la determinación de hacer un cambio radical en este sentido.

Cáncer: Hoy te dejarás llevar por las fantasías y confundirás la realidad con tus deseos inconscientes. También serás demasiado sensible a las energías de los demás, cambiando de carácter y de humor con demasiada frecuencia. Sin embargo, tendrás mucha facilidad para aprender, consiguiendo muy buenos resultados. Cáncer, perseguirás tus objetivos contra viento y marea.

Leo: Los recuerdos pasados de hoy te producirán unas emociones muy fuertes hacia tus familiares, ya sean estos positivos o negativos. Esta circunstancia te obligará a estar continuamente reformando y reconstruyendo tus emociones internas. Deberás buscar la manera de deshacerte de una vez por todas del pasado, si quieres que las cosas cambien.

Virgo: Podrías tener hoy un enfrentamiento con tus padres, especialmente si aún vives en su casa; tal vez discutáis por cuestiones económicas. No debes enfadarte tanto; trata de entenderlos, ellos se preocupan por tu seguridad y bienestar. Con las amistades será muy distinto; te sentirás comprendido-a y bien.

Libra: Libra, si tu vida personal está pasando por un mal momento, no es conveniente que inicies nuevas relaciones sentimentales. Por otra parte, puede que una persona del entorno laboral esté hablando mal de ti a tus espaldas; lo hace por envidia o por rencor: no entres en su juego, ignórala simplemente, y si te preguntan, pasa.

Escorpio: Hoy preferirás dedicar tu tiempo en pensar con tranquilidad y sin interferencias; te mostrarás con cierta introversión. Por otra parte, tus problemas económicos o la negativa que has obtenido sobre algo o alguien podría deprimirte bastante. No debes dejarte vencer por las adversidades: ¡sigue luchando!

Sagitario: Tal vez tengas una discusión con tu pareja por cuestiones de dinero hoy. Sentiréis cierto distanciamiento emocional debido a la desconfianza de tu pareja hacia ti o de ti hacia ella. Puede que exista una tercera persona; primero tenés que saber lo que querés realmente, Sagitario, y después, actuar en consecuencia.

Capricornio: Tus convicciones de hoy estarán basadas más en los sentimientos que en los razonamientos. La inestabilidad emocional que te invadirá podrá hacer que acabes discutiendo con tu pareja o con algún pariente. Sin embargo, Capricornio, te sentirás muy a gusto con tus amistades, su comprensión será reconfortante.

Acuario: Si tienes hijos, estos días te darán alguna preocupación; tendrás que estar pendiente de ellos. En el terreno sentimental tendrás muchas posibilidades de encontrar pareja, si todavía no la tienes; en el caso contrario, tu pareja estará muy nerviosa hoy debido al trabajo. Acuario, será mejor que disfrutes todo lo que puedas del verano.

Piscis: El clima estará un poco revuelto en tu hogar o entre algunos sectores de tu familia hoy, pero si te dejas llevar por tu intuición, podrá mostrarte la dirección adecuada. Lo importante es que te tranquilices y no te precipites en las decisiones que tomes. Tendrás algunas dudas o miedos relacionados con la vida y la muerte.

Fuente: La Vanguardia