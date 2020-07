La Diputada Georgina Orciani, isabelense y aislada.

"Son horas complejas, porque estamos atravesando una situación epidemiologica muy complicada, los casos no cesan y aún no se puede encontrar el nexo epimediologico, estamos atravesando un retroceso en cuanto a las fases, decretado por el Gobernador de la Provincia, estamos en una cuarentena sanitaria, que es mucho mas restrictiva que la Fase 1, no se permite el ingreso ni egreso a ninguna persona a la localidad, medida tomada para bloquear la comunidad y así evitar que se siga propagando el virus.

Está habilitado únicamente lo que corresponde a tareas esenciales, venta de alimentos, ferreterías, expendio de combustible y farmacias.

Mi familia y yo estamos aislados por ser contacto estrecho de un caso positivo de la localidad.

Apelando a la responsabilidad ciudadana, invito a todos los vecinos de Villa Cañas, quien tome conocimiento de que algún isabelense se encuentre en la ciudad, por protección de Uds. mismos, actúen conforme a la ley, pongan en conocimiento a las autoridades sanitarias de Villa Cañas.