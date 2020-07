Dan de alta el último paciente de Carreras

Esto se debe a que en las próximas horas, va a recibir el alta la última persona que queda en aislamiento en su domicilio.

Anteriormente, fueron recibiendo el alta todos los pacientes internados en el hospital de Firmat y los que quedaban en el Centro de Aislamiento que se montó en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Comuna. Sumado a ello, desde el 26 de junio no se registran nuevos casos de personas infectadas con coronavirus, llegando hoy en día a un total de 57 casos.

También, según pudo averiguar este medio, no está prevista la realización de nuevos hisopados. Aunque, claro está, siguen alertas desde la Comuna y el equipo de Salud local ante la aparición de personas con síntomas compatibles con coronavirus.

Por otra parte, aclararon que se intensificaron los controles a los transportistas en el ingreso Carreras, a través de un registro y dos pedidos esenciales: deben cumplir con una cuarentena estricta de 14 días en caso de regresar de un viaje ocasional y si es periódico (por trabajo), deberán tomar todos los recaudos hasta el próximo compromiso. Esa medida, además está avalada por un decreto provincial.

En este orden, debe aclararse que el jueves último, el Gobernador emitió una resolución donde no habla del cambio de fase, pero sí remarca la flexibilización de actividades. Esta semana, esperan más novedades en este sentido, porque la idea de la gestión de Armando De Nenne es que todas las personas puedan trabajar e ir volviendo de a poco a la normalidad para ir recuperando la economía local.

Debe remarcarse que se continúa permitiendo el ingreso a personas con permiso de circulación, urgencias o temas médicos. Las reuniones familiares y afectivas de fin de semana, continúan prohibidas.



Fuente: El Litoral/VerTV