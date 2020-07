La Policía Federal secuestró en Venado Tuerto un millón de pesos en un control por coronavirus

Este martes, pasado el mediodía, personal de la Subdelegación Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina que se encontraba realizando un control preventivo de cumplimiento de los protocolos establecidos por la pandemia de Covid-19, sobre la ruta Nacional N° 33 a la altura del ex peaje, detuvo la marcha de un remís que no llevaba pasajero alguno y se dirigía a la ciudad de Rosario.

En la oportunidad se le realizaron al chófer domiciliado en Venado Tuerto preguntas de rutina y en la medida que pasaban los minutos el conductor del auto de alquiler comenzó a ponerse nervioso, motivo por el cual lo hicieron descender con fines de identificación.

Al revisar el vehículo el personal policial halló en el baúl una caja tipo encomienda en cuyo interior transportaba dinero en efectivo, por una suma de pesos un millón ochenta y dos mil ($1.082.000) cuya procedencia no pudo justificar.

Se dio inmediata intervención al Juzgado Federal de Venado Tuerto a cargo del Dr. Aurelio CUELLO MURÚA y a la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Javier ARZUBI CALVO, quienes dispusieron su inmediata detención, el secuestro del dinero señalado, del rodado y la iniciación de una causa por Infracción a las Leyes 24.769 y 27.430.

