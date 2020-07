Cansado de que no respeten el distanciamiento, puso una cerca eléctrica en su pub

Con cable electrificado. El dueño de un pub del Reino Unido no se anduvo con rodeos y cercó la barra de atención para los clientes con un cable electrificado y con el mismo busca mantener y garantizar que los clientes mantengan el distanciamiento social.

Cuando en julio los restaurantes, bares y pubs británicos reabrieron luego de tres meses (debido a las medidas impuestas por el gobierno ante la pandemia) debían cumplir ciertas medidas de seguridad e higiene. Algo que muchos clientes no respetaban y fue entonces que el personal del pub The Star Inn, situado en Saint Just, al oeste de Inglaterra, manifestó que quienes se acercaban al local «hacían lo que querían» sin tomar ningún recaudo necesario para mitigar la pandemia.

Fue allí que la administración no dudó y colocó un cable electrificado para separar a los visitantes de la barra y así ‘educar’ a la clientela. «Antes… la gente no respetaba el distanciamiento físico y hacía todo lo que quería, pero ahora la gente presta atención a las instrucciones», dijo el propietario del local, Johnny McFadden. «Es para el beneficio de todos», agregó.

Según el medio local Carnwall Live, un par de clientes ebrios reconocieron que recibieron una descarga eléctrica la noche del pasado sábado, después de haber tomado «demasiadas pintas» de cerveza. McFadden insiste en que normalmente la instalación está apagada, pero «podría estar encendida», advirtió.