Polémica en El gran premio de la cocina

El gran premio de la cocina transita su octava temporada y los participantes ya no se callan nada. Es que tanto el equipo verde como el equipo rojo lo integran cocineros que ya participaron del programa en años anteriores y la búsqueda de una revancha parece cegarlos.

Este lunes, luego de un viernes de eliminación intenso, Jakub , competidor que estuvo muy cerca de irse pero fue salvado por el jurado frente a Pablo , se mostró angustiado y enojado desde el arranque.

"Yo me puse mal cuando se fue Pablo, pero la verdad es que el fin de semana me enteré de que él había llamado a compañeros para arreglar la votación y eso me dolió así que, bueno, es una competencia, ya está, él se fue y yo estoy acá", sostuvo el participante a cámara.



Carina Zampini , conductora del concurso, no quiso dejar pasar dicha declaración y repreguntó: "¿Vos estás diciendo que hubo intento de arreglo entre los participantes?". A lo que el integrante del equipo rojo respondió: "Sí. Igual yo también lo hice, si votaba para que no se vaya Pablo, el que se iba a ir era yo, así que fui un poco egoísta".





Al instante, Zampini intentó justificarlo ya que, en una competencia, la "rosca" para llegar a la final, es necesaria. "Todos los cocineros vienen a cocinar y a ganar, todas las estrategias son válidas, básicamente decís que Pablo hizo trampa", sostuvo.

"Lamentablemente sí. Vinimos acá a jugar, hay personas que juegan sucio y personas que juegan limpio. Yo quiero ser estratégico pero sin perjudicar a nadie", agregó el participante en su rupestre español ya que es eslovaco.

Y aunque parecía que todo había terminado, al final del programa, cuando sucedió la devolución de su plato, el cocinero agregó que en camarines sufrió el maltrato de uno de sus compañeros pero no quiso dar nombres.

"Acá nadie los va a obligar a que hablen de cosas que no quieren hablar, pero lo cierto es que vos tirás la piedra y escondés la mano. Chárlenlo entre ustedes y mañana hablamos, porque nosotros no sabemos si tenemos que interceder o no", finalizó enojada la conductora.