Venado Tuerto| Quedaron más de diez personas en aislamiento por el último caso de Covid

Si bien el equipo de salud todavía no pudo establecer el nexo de contagio, sí se trabajó sobre las personas que estuvieron en contacto estrecho con este hombre de 67 años para poder seguir la ruta epidemiológica.

El médico Miguel Pedrola, que trabaja dentro del Comité de Emergencia, confirmó que “todavía no tenemos el nexo, estamos evaluando los contactos estrechos desde el inicio de los síntomas del paciente y es todo de forma indirecta porque no pudimos hablar con él, haciendo más difícil la tarea”.

En diálogo con VerTV, el profesional indicó: “En los próximos días deberíamos tener el nexo o por lo menos descartar algunas opciones. Hasta ahora no hay nada descartado porque no conocemos el nexo, pero en principio no estamos encontrando ningún vínculo con el tema del sanatorio San Martín”. Un dato concreto es que el paciente fallecido estuvo siempre en Venado Tuerto, sin registrar viajes a otras localidades donde pueda haber circulación del virus.

Por más que no esté definido el nexo de contagio, Pedrola confió en que “no parece ser un caso de circulación comunitaria”, y confirmó que “hay más de diez personas que ya quedaron aisladas porque estuvieron en contacto con este hombre, ninguno presenta síntomas por el momento. Cuando aparezcan se realizarán los hisopados y más allá de eso algunos van a ser testeados para poder trazar la ruta epidemiológica”.

Situación epidemiológica

Por otro lado, consultado por los casos que se dieron en torno al médico del Sanatorio San Martín, Pedrola precisó: “Los que eran contactos estrechos y cumplieron los 14 días sin presentar síntomas son dados de alta y las personas que estaban en centro de aislamiento y llevaban tres días sin síntomas y con más de diez de haber recibido el diagnóstico Covid, empiezan a recibir el alta”.

Hoy quedan cinco personas en el centro de aislamiento municipal del colegio Santa Rosa y cuatro en el Hospital Gutiérrez. El resto de los casos positivos se encuentran en sus casas. Se espera que en las próximas horas algunos sean dados de alta.

“Estamos siguiendo a algunos pacientes, pero en principio no aparecerían nuevos. Estamos siguiendo a algunos que tuvieron hisopados negativos y que pueden presentar síntomas, pero esperamos que no aparezcan nuevos pacientes”.